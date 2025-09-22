4:3 gegen RB Leipzig: Eintracht-Frauen melden sich zurück

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen gewannen die Hessinnen im Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig mit 4:3 (3:2). Die Tore für die Eintracht im Stadion am Brentanobad erzielten vor 2.500 Zuschauern Rebecka Blomqvist (39. Minute/56.), Ereleta Memeti (10.) und Amanda Ilestedt (43.). Annabel Schasching (26.), Marleen Schimmer (45.+2) und Giovanna Hoffmann (85.) trafen für die Sächsinnen.

Frankfurt begann schwungvoll und attackierte früh, vergab jedoch gute Chancen. Dennoch gelang das schnelle Tor für die Gastgeberinnen. Das gab ihnen weiter Auftrieb. Sie bestimmten das Spiel und ließen nichts zu. Umso überraschender fiel dann der Ausgleich. Keeperin Lina Altenburg ließ einen eigentlich harmlosen Schuss von Schasching durch die Hände rutschen.

Frankfurt lässt Chancen liegen

Altenburgs Teamkolleginnen ließen sich von dem Rückschlag nicht beirren und erarbeiteten sich direkt wieder Möglichkeiten. Zwei davon nutzten die spielerisch besseren Frankfurterinnen gegen kompakt stehende Leipzigerinnen zu Toren. Der Anschlusstreffer für RB fiel dann wieder überraschend nach einem schönen Distanzschuss direkt ins Eck.

Nach Wiederanpfiff legte Frankfurt direkt durch den zweiten Treffer von Blomqvist einem weiten Abschlag nach. Auch in der Folge war das Team von Niko Arnautis überlegen, verpasste jedoch zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten. Leipzig blieb hingegen ungefährlich. Den Ballverlust von Jella Veit am eigenen Strafraum bestrafte aber Nationalstürmerin Hoffmann. Frankfurt brachte den knappen Vorsprung clever über die Zeit.

Icon vergrößern frankfurts Rebecka Blomqvist trifft zweimal gegen Leipzig. Foto: Brett Phibbs/AAP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen frankfurts Rebecka Blomqvist trifft zweimal gegen Leipzig. Foto: Brett Phibbs/AAP/dpa