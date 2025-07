Frankfurts Fußballerinnen starten mit vier Abendspielen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt starten mit vier Abendspielen in die Bundesliga. Zum Saisonauftakt begrüßen Elisa Senß, Laura Freigang und Co. am 5. September um 18.30 Uhr im heimischen Stadion die SGS Essen. Das geht es dem genau terminierten Spielplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor.

Auch die nachfolgenden drei Spieltage bestreiten die Frankfurterinnen ausschließlich abends. So wurde die Auswärtspartie am 14. September bei der TSG Hoffenheim ebenfalls auf 18.30 Uhr festgelegt. Das zweite Saison-Heimspiel gegen RB Leipzig findet am Montagabend, 22. September um 18.00 Uhr statt. Der vierte Spieltag wird unter der Woche ausgetragen. Die Eintracht reist dafür am Donnerstag, 25. September nach Leverkusen. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

Alle Partien werden auf Magenta Sport und DAZN übertragen. Montagsspiele sind zudem auch in der neuen Saison im Free-TV bei Sport1 zu sehen.

Icon Vergrößern Elisa Senß startet mit Eintracht Frankfurt nach der EM mit Abendspielen in die Bundesligasaison. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Elisa Senß startet mit Eintracht Frankfurt nach der EM mit Abendspielen in die Bundesligasaison. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa