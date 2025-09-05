Icon Menü
Frauenfußball: Bundesliga-Saison gestartet: Frankfurt gewinnt erstes Spiel

Frauenfußball

Bundesliga-Saison gestartet: Frankfurt gewinnt erstes Spiel

Die neue Bundesliga-Saison der Fußballerinnen läuft. Sie beginnt mit einem klaren Sieg von Eintracht Frankfurt.
Von dpa
    Erste Torschützin der neuen Bundesliga-Saison: Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt.
    Erste Torschützin der neuen Bundesliga-Saison: Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa

    Eintracht Frankfurt hat das erste Spiel der neuen Frauenfußball-Bundesliga-Saison gewonnen. Gegen SGS Essen siegte der Tabellendritte der Vorsaison klar mit 5:0 (3:0).

    Das erste Tor der neuen Spielzeit schoss Nicole Anyomi in der 24. Minute. Gleich zweimal traf die Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reuteler (34./69.) für die Eintracht. Die Schwedin Amanda Ilestedt (45.) und die Japanerin Remina Chiba (81./Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer.

    Das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison findet erst an diesem Samstag in München statt. Dann treffen die deutschen Meisterinnen des FC Bayern auf Bayer Leverkusen und erwarten bei ihrem ersten Heimspiel in der Allianz-Arena einen Bundesliga-Zuschauerrekord.

