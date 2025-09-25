Eintracht-Frauen verlieren 1:2 in Leverkusen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga die zweite Saisonniederlage kassiert. Bei Bayer Leverkusen verlor das Team von Trainer Niko Arnautis mit 1:2 (0:2). Zuvor hatten die Hessinnen nach drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen gegen RB Leipzig mit 4:3 gewonnen, konnten den Trend aber nicht fortsetzen.

Die Tore für Leverkusen markierte Vanessa Fudella, die in der siebten Minute einen Handelfmeter verwandelte und zudem in der 27. Minute traf. Rebecka Blomqvist (42.) verkürzte kurz vor der Pause. Leverkusen verbesserte sich in der Tabelle dank des dritten Sieges auf Rang drei, die Eintracht rangiert auf Position acht.

Frankfurts schwache erste Halbzeit

Beim fulminanten 4:3 gegen Leipzig hatten die Frankfurterinnen vor allem in der Defensive klare Defizite gezeigt. Im ersten Durchgang waren die Gastgeberinnen klar besser und nutzten zwei Chancen. Frankfurt hingegen lieferte eine schwache Vorstellung ab.

Nach der Pause versuchten die Gäste zwar alles, um das Spiel noch zu drehen, konnten aber nicht genug Gefahr ausstrahlen. In der 76. Minute hatte Remina Chiba die große Chance zum Ausgleich, traf aber aus sehr spitzem Winkel nur den linken Pfosten. Am Ende gewann Leverkusen etwas glücklich