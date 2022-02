Frauenfußball: England gegen Deutschland - Alles rund um Termin und Übertragung

Die DFB-Frauen treffen im Vier-Nationen-Turnier heute auf England. Wissenswertes rund um Termin, Uhrzeit, Sender und Übertragung live im Stream und Free-TV, gibt es hier.

Um sich besser auf die in diesem Jahr bevorstehende Frauenfußball-EM 2022 vorbereiten zu können, nimmt Deutschland am Vier-Nationen-Turnier teil. Insgesamt treffen vier Mannschaften in den Freundschaftsspielen aufeinander. Neben Deutschland treten die Frauen aus Kanada, Spanien und England an. Ausgetragen wird das Turnier vom 17. bis 23. Februar 2022 in England. Das Turnier wird von Arnold Clark ausgetragen und wird ohne Qualifikation stattfinden - die Teams wurden lediglich ausgewählt. Ein Finale wird es außerdem nicht geben. Am Ende gewinnt die Nation, die die meisten Siege einfahren konnte. Bei einem Unentschieden entscheidet das Torverhältnis.

Im letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers im Frauenfußball treffen die deutschen Frauen auf England. Aus deutscher Sicht kann dem Spiel mit Zuversicht entgegen gesehen werden - die letzten Aufeinandertreffen konnten die deutschen DFB-Frauen häufig für sich entscheiden.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo die Partie stattfindet, welcher Sender das Spiel überträgt und ob es eine Übertragung live im Free-TV oder Stream geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Sender und Übertragung der DFB-Frauen. Am Ende erhalten Sie noch eine Bilanz aus den letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Video: SID

England vs. Deutschland im Frauenfußball: Termin

Das letzte Spiel des Vier-Nationen-Turniers findet am Mittwoch, den 23. Februar 2022 statt. Ausgetragen wird das Turnier in England. Daher findet dieses Spiel gegen die Gastgeber in Wolverhampton statt. Hier erhalten Sie eine Übersicht der Austragungsorte der Spiele mit deutscher Beteiligung:

Middlesbrough ( Deutschland gegen Spanien)

( gegen Spanien) Norwich ( Deutschland gegen Kanada )

( gegen ) Wolverhampton ( Deutschland gegen England )

Wann beginnt "England - Deutschland"? Uhrzeit

Die Partie des Vier-Nationen-Turniers zwischen England und Deutschland wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

England vs. Deutschland im Frauenfußball: Sender und Übertragung heute live im TV und Stream?

Das Spiel zwischen England und Deutschland im Frauenfußball wird es zwar nicht im Free-TV zu sehen geben, trotzdem haben Sie aber die Möglichkeit das Spiel live mitzuverfolgen. Die Partie gibt es live im Stream beim ZDF zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Spiel: England vs. Deutschland , Arnold Clark Cup, Frauenfußball

vs. , Cup, Datum: Mittwoch, 23. Februar 2022

Mittwoch, 23. Februar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wolverhampton , England

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: zdf.de, IGTV

Die ARD und das ZDF zeigen die Spiele mit deutscher Beteiligung beim Vier-Nationen-Turnier gratis im Live-Stream. Wer überträgt was? Hier die Übersicht:

17.02.2022, 15.30 Uhr: Deutschland - Spanien (sportschau.de)

- Spanien (sportschau.de) 20.02.2022, 21.15 Uhr: Kanada - Deutschland (sportschau.de)

- (sportschau.de) 23.02.2022, 20.30 Uhr: England - Deutschland (zdf.de)

Für die Übertragung des Vier-Nationen-Turniers gibt es noch eine weitere Option. Neuerdings können die Spiele auch auf dem Streaming-Dienst von Instagram - IGTV - kostenlos mitverfolgt werden. Auf dem Arnold Clark Cup-Instagram-Profi stehen alle Spiele live im Stream und nach Spielende in voller Länge zur Verfügung. Benötigt wird lediglich ein Account des sozialen Netzanbieters Instagram. Ein Profil auf Instagram ist für die Nutzer kostenlos.

England - Deutschland: Bilanz

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft feierte in der Vergangenheit bereits große Erfolge. Insgesamt holten die DFB-Frauen bereits zweimal den WM-Titel, achtmal den EM-Titel, dreimal Bronze und einmal Gold bei Olympia. Die Bilanz gegen England verspricht viel: Deutschland gewann insgesamt 26-mal gegen England und musste nur eine Niederlage in der Geschichte verschmerzen. Auch das letzte Aufeinandertreffen konnten die DFB-Frauen für sich entscheiden. 2019 trennten sich Deutschland und England mit 2:1. Im Jahr 2015 konnte keiner der beiden Teams siegen und sie gingen mit einem Remis auseinander (0:0).