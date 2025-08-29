Frankfurt holt australische Nationalspielerin Raso

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich mit der erfahrenen Hayley Raso (30) verstärkt. Wie der hessische Bundesligist mitteilte, erhält die 99-fache australische Nationalspielerin einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Raso kommt vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur an den Main.

«Durch ihre Stationen in England, Spanien und den USA sowie ihre beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft bringt sie wertvolle Erfahrung mit, mit der sie unser Team bereichern wird», sagte Katharina Kiel, Technische Direktorin Eintracht Frauen.

Auch Coach Marko Arnautis freut sich über die Verstärkung: «Mit ihrer internationalen Erfahrung wird Hayley auch unseren jungen Spielerinnen sehr viel mitgeben können. Wir haben nicht zuletzt auch durch sie jetzt eine sehr gute Mischung im Team aus Erfahrung und Talent.»

Erfahrung in England, USA und Spanien

Raso lief in den USA für Washington Spirit und Portland Thorns FC auf. In England schnürte sie neben Tottenham auch für Manchester City die Fußballschuhe. Als erste Australierin wechselte sie 2023 für ein Jahr zu Real Madrid. Für ihr Heimatland nahm sie 2019 und 2023 an der Weltmeisterschaft teil. Mit den «Matildas» spielte sie auch 2020 und 2024 bei den Olympischen Spielen. 2023 war sie für den Balon d’Or nominiert, wo sie letztlich auf Platz 17 landete.