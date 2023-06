Freedom Day 2023: Initiative will Schwarzfahrer aus dem Gefängnis holen

Zum Freedom Day 2023 will eine Initiative Gefangene freikaufen. Es handelt sich dabei um Schwarzfahrer, die eine Haftstrafe absitzen müssen.

Am heutigen Montag, 19. Juni, findet der 5. Freedom Day statt. Dieser wird weltweit in unterschiedlichen Formen begangen. In Deutschland will eine Initiative dafür sorgen, dass so viele Gefangene wie möglich aus dem Gefängnis geholt werden. Zumindest von denjenigen, welche wegen eines bestimmten Delikts hinter Gittern sitzen: Schwarzfahren.

Freedom Day 2023: Schwarzfahrer sollen aus dem Gefängnis freigekauft werden

Die Initiative "freiheitsfonds" will rund um den 19. Juni 2023 die "größte Gefangenenbefreiung der bundesdeutschen Geschichte" starten. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, so viele Schwarzfahrer wie möglich aus dem Gefängnis zu holen. Hintergrund ist die Tatsache, dass Fahren ohne Fahrschein in Deutschland eine Straftat ist. Jedes Jahr landen Tausende Menschen wegen eines derartigen Delikts im Gefängnis. Oftmals können sie sich keine Tickets für den öffentlichen Nahverkehr leisten und in der Folge auch eine Geldstrafe nicht bezahlen. Dann greift eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Laut der Initiative sitzen überwiegend arbeitslose Personen wegen Schwarzfahrens in Haft. Dies soll auf 87 Prozent zutreffen. 15 Prozent der Gefangenen hätten demnach keinen festen Wohnsitz und 15 Prozent seien suizidgefährdet. Die Initiative fordert die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrscheins und eine kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Initiative kaufte bereits über 800 Schwarzfahrer aus der Haft frei

Laut Angaben der Initiative gelang es ihr bereits über 800 Personen aus der Haft freizukaufen. Rund 750.000 EUro sollen dabei seit Dezember 2021 geflossen sein. Sie finanziert sich durch Spendengelder. Zum Freedom Day 2023 wirbst "freiheitsfonds" nun aktiv für weitere Spenden. Außerdem bittet die Initiative um die Vermittlung von Schwarzfahrern, welche eine Gefängnisstrafe absitzen müssen. Nur so kann diesen letztlich geholfen werden.

Sogar Steuergelder sollen durch die Initiative gespart werden. Ein Hafttag eines Gefangenen soll den Staat rund 200 Euro kosten.

Lesen Sie dazu auch