Infos zur Impro-Comedy "Frei Schnauze": Sendetermine, Gäste und Übertragung

"Frei Schnauze" geht nach 14 Jahren in eine neue Runde: Sendetermine, Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator - hier verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos zur 3. Staffel.

Im Sommer startet die Impro-Comedy Sendung "Frei Schnauze" in eine neue Runde. Bereits 2005 flimmerte die Show erstmals über die deutschen Fernsehbildschirme - damals noch moderiert von Maik Krüger. Nachdem in Staffel 2 der bereits verstorbene Dirk Bach die Moderation übernahm, führt nun in Staffel 3 erneut eine Comedy-Größe durch die Sendung.

Das Prinzip gestaltet sich dabei einfach: Vier Comedians treten in jeweils einer Folge an und müssen sich kreativen, zum Teil absurden Spielen stellen. Die Regeln werden dabei nicht etwa nur vom Moderator gemacht, sondern die Zuschauer gestalten die Sendung aktiv mit.

Wann läuft Staffel 3 von "Frei Schnauze" im TV? Wo wird die Impro-Show übertragen? Wer sind Moderator und Gäste der Staffel? Und gibt es eine Wiederholung? Alle wichtigen Infos zu "Frei Schnauze" 2022 erhalten Sie hier.

"Frei Schnauze": Sendetermine 2022

Die neue Staffel von "Frei Schnauze" startet am 02.07.2022 auf RTL. Um 23.30 Uhr flimmert die erste der insgesamt acht geplanten Folgen über die Bildschirme. Voraussichtlich werden auch die Folgen der 3. Staffel in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt, was jedoch noch nicht final bestätigt wurde. Sollte RTL seinem Konzept treu bleiben, sind das die Sendetermine der Impro-Show:

Folge Sendetermin Sendezeit Sender Folge 1 Samstag, 02.07.2022 23.30 Uhr RTL Folge 2 Samstag, 09.07.2022 22.45 Uhr RTL Folge 3 Samstag, 16.07.2022 23.30 Uhr RTL Folge 4 Samstag, 23.07.2022 23.30 Uhr RTL Folge 5 Samstag, 30.07.2022 23.30 Uhr RTL Folge 6 Samstag, 06.08.2022 23.30 Uhr RTL Folge 7 Samstag, 13.08.2022 23.30 Uhr RTL Folge 8 Samstag, 20.08.2022 23.30 Uhr RTL

Diese Gäste sind bei "Frei Schnauze" dabei

In jeder Woche treten vier prominente Comedians zu den absurden Spielen der Show an. Hier haben wir für Sie eine Übersicht mit den Gästen der jeweiligen Folge:

Folge 1:

Carolin Kebekus

Rick Kavanian

Larissa Rieß

Till Reiners

"Frei Schnauze" auf RTL: Übertragung im TV und Stream

Das Format können Sie zu den Sendeterminen live im TV auf RTL verfolgen. Zudem können Sie das Programm über den RTL-Stream beim Dienst rtl+ verfolgen. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

"Frei Schnauze" als Wiederholung im TV

Ob die einzelnen Folgen von "Frei Schnauze" im TV als Wiederholung ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht bekannt. Dennoch können Sie verpasste Folgen beim Streaming-Dienst rtl+ zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach der Ausstrahlung im TV abrufen. Für die Nutzung von rtl+ fallen laut Anbieter monatlich 4,99 Euro an.

Max Giermann ist der neue Moderator von "Frei Schnauze"

Nach 14 Jahren tritt Komiker Max Giermann die Nachfolge des verstorbenen Dirk Bachs an und führt als Spielleiter durch die Impro-Show "Frei Schnauze". Der 46-Jährige hat sich mittlerweile als feste Größe in der deutschen Comedy-Landschaft etabliert. Seit den frühen 2000ern ist der gebürtige Freiburger als Schauspieler tätig und wurde vor allem durch seine Parodien bekannt.

Das Konzept von "Frei Schnauze" dürfte Max Giermann dabei besonders vertraut sein: Schon in den ersten Staffeln, die zwischen 2004 und 2008 ausgestrahlt wurden, trat er mehrfach als Gast bei der Comedy-Show auf und stellte sich den skurrilen Aufgaben. (AZ)