27-Jährige nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Nach einem Wohnungsbrand ist eine 27-Jährige leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Unklar ist laut Polizei, ob das Feuer die Ursache für den Tod der Frau war - oder ob sie schon zuvor tot war. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in Freiburg hatte die Feuerwehr gerufen, weil er in der Nacht zu Samstag den Rauchmelder der betroffenen Wohnung gehört hatte.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau bereits tot, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, aber habe nicht mehr reanimiert werden können. In ihrer Wohnung hatte ein Bett gebrannt, die Ursache dafür ist jedoch noch nicht klar. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf eine Straftat. Die Ermittlungen laufen.