Straßenbahnen stoßen in Freiburg zusammen: Mehrere Verletzte

Am Donnerstagmorgen sind in Freiburg zwei Straßenbahnen kollidiert. Dabei wurde ein Fahrgast herausgeschleudert und schwer verletzt. Unter den weiteren Verletzten befinden sich auch Kinder.

In Freiburg im Breisgau sind am Donnerstagmorgen um 8.35 Uhr zwei Straßenbahnen der Linien 3 und 5 in der Opfingerstraße zwischen Binzengrün und Besanconallee zusammengestoßen. Eine Tram brach dabei auseinander. Dabei wurde laut dem SWR ein Fahrgast herausgeschleudert und schwer verletzt. Auch 13 weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Wie ein Sprecher vom Deutschen Roten Kreuz mitteilte, kamen die Verletzten – darunter auch Kinder – in ein Krankenhaus.

In den Straßenbahnen befanden sich insgesamt 39 Kinder, die auf dem Weg zur Schule gewesen sein sollen. Für die medizinische Erstversorgung der Kinder wurde ein leerer Linienbus gechartert. Anschließend wurden die Kinder an ihre jeweiligen Schulen gebracht und an ihre Eltern übergeben.

Straßenbahnen stoßen in Freiburg zusammen: Ursache noch unklar

Wie es zu der Kollision im Freiburger Westen kommen konnte, ist noch unklar. Wie der Sprecher vom Roten Kreuz berichtete, waren Einsatzkräfte von mehreren Hilfsorgansationen an Ort und Stelle. Die Straßenbahnstrecke ist blockiert und vermutlich noch mehrere Stunden außer Betrieb.