Ab ins Grüne: Auf Entdeckungstour in Hessens Naturparks

Schutz, Erholung, Bildung und Freizeit: Hessens Naturparks laden Besucher mit Veranstaltungen, Führungen, Exkursionen und Wandertouren zu Entdeckungsreisen ein. Bewegung und Genuss etwa verbindet ein neues Angebot der Parks Reinhardswald, Kellerwald-Edersee, Habichtswald und Münden (Niedersachsen). Dabei können die Teilnehmer künftig unter dem Titel «Lecker Herbst» die kulinarischen Schätze der Region entdecken und die Vielfalt der Naturparkregionen erleben.

Das Spektrum reicht laut der Geschäftsführerin des Naturparks Reinhardswald, Manuela Greipel, von Kräuterwanderungen und Pilzexkursionen über kulinarische Fahrradtouren bis hin zu Gin-Tastings und Bauernhofbesuchen. Viele der rund 75 Veranstaltungen der Reihe von August bis Anfang November seien selbst entwickelt worden. Andere würden in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern angeboten. Ziel sei es, Besucherinnen und Besucher auf eine genussvolle Entdeckungsreise durch die Naturparkregionen zu schicken.

13 Naturparks in Hessen

Diese «stärken durch ihre regionalen Netzwerke Wertschöpfungsketten in Landwirtschaft und Tourismus vor Ort und geben so den Regionen ein Gesicht», sagt Jörg Liesen, stellvertretender Geschäftsführer des «Verbands Deutscher Naturparke» mit Sitz in Bonn.

13 ihrer Art gibt es in Hessen. Träger sind laut dem Verband Landkreise, Städte und Gemeinden, die sich jeweils zu Zweckverbänden oder Vereinen zusammengeschlossen haben. Das Land Hessen unterstütze ihre Arbeit finanziell und stelle darüber hinaus Bedienstete ab, die als Geschäftsführer oder forstliche Berater eingesetzt sind.

Gesetzlich seien sie als großräumige Erholungslandschaften definiert, mit Aufgaben in Naturschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltigem Tourismus und nachhaltiger Regionalentwicklung, erklärt der Verband. Naturparks seien vor allem im ländlichen Raum verortet. Sie hätten - im Gegensatz zu deutschen Nationalparks - keine Flächenhoheit und müssten mit Kommunen, Eigentümerinnen und Eigentümern sowie weiteren Akteuren kooperieren.

«After Work Wanderung»

Hessens Naturparks locken mit zahlreichen Angeboten. So bietet etwa der Naturpark Taunus mit «After Work Wanderungen» Gelegenheit, den Arbeitstag bei einer etwa eineinhalb-stündigen Tour entspannt ausklingen zu lassen und neue Energie zu tanken. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es eine Überraschungstour durch den Taunus.

Bei der Entdeckungsreise «Wildpflanzen, Heilkräuter und mehr» im Naturpark Hessischer Spessart erhalten die Teilnehmer Kostproben, Rezepte und Tipps zu den Verwendungsmöglichkeiten von Wildpflanzen und Heilkräutern. Dort können Interessierte bei Naturführungen unter anderem mehr über die Lebensweise von Schlangen und Bibern erfahren.

Fledermäusen und Vögeln auf der Spur

Auch im Naturpark Rhein-Taunus werden bei dem Workshop «#outdoorcooking - Wie schmeckt Löwenzahn wirklich?» selbst gesammelte Wildkräuter verarbeitet. Die dortigen Fledermausarten können bei einer «Fledermauserlebnisführung» erkundet werden.

Unter dem Titel «Die Fabelhaften Fünf im Naturpark Knüll» werden dort fünf besondere und zum Teil seltene Vogelarten, die in je einem für den Knüll typischen Lebensraum vorkommen, vorgestellt. Bei einer Sternenführung zu den Perseiden auf dem Eisenberg gibt ein Sternenführer eine Einführung in die Sternbilder des Sommerhimmels und die Orientierung am Nachthimmel.

Barrierefreie Routen

Die vielfältigen Angebote in den Parks machten diese als Naherholungsgebiete attraktiv und förderten Tourismus in der Region, ohne lange und klimaschädliche Anreisewege, erläutert der Naturpark-Verband weiter. «Diese Angebote "vor der Haustür" sind insbesondere auch für Senioren und andere mobilitätseingeschränkte Personen wichtig und reizvoll.»

Barrierefreiheit von Infozentren, speziellen Wanderwegen und im öffentlichen Nahverkehr sei für Naturparks ein zentrales Thema: Viele informieren demnach auf ihren Websites über spezielle barrierefreie Wegenetze, Führungen und Ausstellungen und «machen durch diese die Natur auch für Menschen mit Seh-, Hör- oder geistiger Behinderung erlebbar».

In Hessen gibt es barrierefreie Angebote etwa im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Dort sind nach eigenen Angaben alle Einrichtungen und einige Routen vom bundesweiten Kennzeichnungssystem «Reisen für Alle» zertifiziert. Barrierearme Wanderwege bietet beispielsweise der Naturpark Spessart.

