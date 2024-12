Highwalk in Rotenburg an der Fulda wird eröffnet

Deutschlands zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke wird an diesem Donnerstag (12.00 Uhr) in Rotenburg an der Fulda mit einem Festakt eröffnet. Besuchern verspricht der sogenannte Highwalk dann ab Freitag Nervenkitzel und beeindruckende Ausblicke.

617 Meter lang und an der höchsten Stelle 60 Meter hoch ist das Bauwerk, das das Kottenbachtal überspannt. Laut Geschäftsführer Felix Stuhldreher wurden 84 Tonnen Stahl für die Konstruktion benötigt. Hinzu kommen die 54 Tonnen schweren Tragseile. Errichtet wurde es in neun Monaten Bauzeit von einer Schweizer Spezialfirma. Erlaubt sind zeitgleich maximal 600 Fußgänger.

Deutschlands längste Fußgänger-Hängebrücke befindet sich ebenfalls in Hessen: Der rund 100 Meter hohe und 665 Meter lange Skywalk im nordhessischen Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat sich seit seiner Eröffnung im Juni 2023 zu einem Besuchermagneten entwickelt.

Icon Vergrößern Der Highwalk Rotenburg ist 617 Meter lang. Das Bauwerk ist die zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands. Foto: Stefan Blochenek/Tourismus-Service Erlebnisregion Mittleres Fuldatal e.V/dpa Icon Schließen Schließen Der Highwalk Rotenburg ist 617 Meter lang. Das Bauwerk ist die zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands. Foto: Stefan Blochenek/Tourismus-Service Erlebnisregion Mittleres Fuldatal e.V/dpa