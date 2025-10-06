Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Freizeit: Kürbisse und Grusel: Taunus Wunderland bis November offen

Freizeit

Kürbisse und Grusel: Taunus Wunderland bis November offen

Kürbisschnitzen, Gruselzirkus und Hexentanz: Der Freizeitpark in Schlangenbad verlängert die Saison mit besonderen Aktionen rund um Halloween.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Halloween-Saison hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Zeiten im Taunus Wunderland entwickelt. (Archivfoto)
    Die Halloween-Saison hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Zeiten im Taunus Wunderland entwickelt. (Archivfoto) Foto: Arne Dedert/dpa

    Im Erlebnispark Steinau (Main-Kinzig-Kreis) und im Freizeitpark Lochmühle (Hochtaunuskreis) endet die Saison in wenigen Tagen. Mit dem Ende der hessischen Herbstferien verabschieden sich beide Einrichtungen in die Winterpause.

    Nicht so das Taunus Wunderland. «Unsere Halloween-Saison hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten und beliebtesten Zeiten im Taunus Wunderland entwickelt», berichtet Parkdirektor Otto Barth. Der Park hat noch bis einschließlich 2. November geöffnet. Zusätzlich gibt es am 11., 18., 25. (jeweils samstags) und am 30. Oktober lange Halloween-Nächte, in denen der Park bis 22.00 Uhr geöffnet ist.

    Laut Parkverwaltung gibt es täglich unter anderem Kürbisschnitzen, einen Gruselzirkus, einen Hexentanz sowie eine «Süßes-oder-Saures-Tour» im Programm. Der Gruselzirkus wird Barth zufolge zweimal täglich in einem neuen Eventzelt mit bis zu 450 Plätzen aufgeführt. In einem bestimmten Teil des Parks wird aber auch eine Zone für alle eingerichtet, die eine Grusel-Pause brauchen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden