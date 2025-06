Schirme, Schatten, Wassertreten: Hitzeschutz zum Hessentag

Der Auftakt auf dem Bad Vilbeler Hessentag war schon hochsommerlich warm bis heiß, und für den Abschluss an diesem Wochenende sind erneut Temperaturen von über 30 Grad in Sicht. Nach den Worten eines Stadtsprechers bietet das Landesfest aber ausreichend Schatten - vor allem im Burgpark oder unter einem der Sonnenschirme und -segel auf dem Festgelände.

Auch bei der Sonderschau «Natur auf der Spur» fänden die Besucher bei Bedarf etwas kühlere Plätze, sagte der Sprecher. Und wer sich richtig erfrischen will, könne in der Kneipp-Anlage im Burgpark eine Runde Wassertreten. Diese Orte waren am Donnerstag besonders beliebt, wie der Sprecher am Abend sagte. Die hochsommerlichen Temperaturen und der Feiertag sorgten demnach in Bad Vilbel für den bis dato besucherstärksten Tag.

Keine zusätzlichen Schattenplätze

Eine Einrichtung weiterer Schattenplätze sei in den verbleibenden Tagen ohnehin nicht mehr möglich. Wenn Sonnenschirme oder andere Schattenspender aufgestellt werden, müsse nämlich auch immer ihre Standfestigkeit geprüft werden, das sei während des laufenden Landesfestes nun nicht mehr möglich, so der Sprecher.

Den Besuchern empfehle die Stadt auch selbst Vorsorge zu betreiben. Gegen die Hitze helfe, Kopfbedeckungen zu tragen, ausreichend zu trinken - und sich, falls nötig, in den Schatten zu begeben.

Bad Vilbel ist erstmals Gastgeberstadt des Hessentags. Bereits am ersten Wochenende waren rund 300.000 Besucher auf das Festgelände geströmt, insgesamt erwartet die Stadt rund 750.000 Besucher. Der Hessentag war am Freitag eröffnet worden und geht mit dem traditionellen Festumzug an diesem Sonntag (22. Juni) zu Ende.

Icon Vergrößern Schattenplätze dürften bei den angesagten Temperaturen unter den Hessentags-Besuchern sehr begehrt sein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Schattenplätze dürften bei den angesagten Temperaturen unter den Hessentags-Besuchern sehr begehrt sein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa