Skilifte am Wochenende noch einmal im Betrieb

Noch einmal und möglicherweise zum letzten Mal in dieser Saison können Wintersportler am Wochenende über die Pisten rutschen. Auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg Hessens (950 Meter), wurde der Liftbetrieb unter der Woche zwar eingestellt, doch das soll sich am Samstag und Sonntag wieder ändern.

An beiden Tagen werde der Märchenwiesenlift von 9.30 bis 18.00 Uhr in Betrieb gehen, auch die Märchenwiesenhütte und der Skiverleih öffneten, sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe betreibt. Der Rest der Anlagen bleibt aber geschlossen.

Auch in Willingen laufen Lifte weiter

Auch im nordhessischen Willingen kommen Wintersportfans weiter auf ihre Kosten. «Es ist winterlich kalt, immer wieder scheint die Sonne und es bestehen jeden Tag sehr gute Pistenverhältnisse», hieß es auf der Homepage des Skigebietes im Hochsauerland an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Bis Sonntag sind den Angaben zufolge der Sonnenlift, die 6er-Sesselbahn und das Förderband Ritzhagen sowie die Skilifte auf der Dorfwiese in Betrieb. In Hessens größtem Skigebiet konnte seit Anfang Januar durchgehend Wintersport betrieben werden.