Spatenstich für eine ungewöhnliche Landesgartenschau

Die nächste Landesgartenschau kann kommen: Mit einem symbolischen Spatenstich im Kurpark von Bad Salzhausen sind die Vorbereitungen des Großereignisses in die praktische Phase eingetreten. Die Schau vom 22. April bis 3. Oktober 2027 stellt eine Besonderheit dar, weil sich gleich elf Kommunen daran beteiligen werden.

«Das ist ein Vorbild für interkommunale Zusammenarbeit», sagte der hessische Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) am Mittwoch bei der Feierstunde. Der Minister brachte für die Macher der Landesgartenschau (LGS) Oberhessen frohe Kunde aus Wiesbaden mit: Das Land Hessen will seine Fördermittel um eine Million Euro auf 4,5 Millionen Euro aufstocken.

Drei Parks als Herzstücke der Landesgartenschau

Beteiligt sind die Kommunen Büdingen, Echzell, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Ortenberg, Ranstadt und Schotten (alle in den Landkreisen Wetterau und Vogelsberg). Herzstücke der LGS sollen der Kurpark Bad Salzhausen, der Schlosspark Gedern und der Stadtpark in Büdingen sein. Alle drei Orte liegen im Wetteraukreis.

In Bad Salzhausen und Gedern sollen die bereits existierenden Parkanlagen unter anderem durch neue Spielplätze und barrierearme Wege aufgewertet und modernisiert werden. In der Stadtmitte von Büdingen soll ein multifunktional angelegter Stadtpark entstehen. Über die großen Parkanlagen hinaus soll jede der an der Landesgartenschau beteiligten Kommunen mit unterschiedlichen Schwerpunkten einbezogen werden.

«Wir sind ein noch unentdecktes Juwel»

Die strukturschwache Region erhofft sich von der LGS Impulse für Tourismus, Infrastruktur und Wirtschaft. «Wir sind ein noch unentdecktes Juwel», sagte Henrike Strauch (SPD), Bürgermeisterin der Gemeinde Glauburg und Vorsitzende des Vereins Oberhessen, der sich für die Entwicklung der Region einsetzt. Sie betonte, dass die LGS nicht nur ein Festival für Blumenfreunde werden soll, sondern sich auch um die Themen Klimaschutz und nachhaltiger Gartenbau kümmern will.

Der Kurpark von Bad Salzhausen soll einer der Schwerpunkte der Landesgartenschau Oberhessen in zwei Jahren werden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa