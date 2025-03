Spatenstich zur Landesgartenschau Oberhessen

Gut zwei Jahre vor der Eröffnung der nächsten Landesgartenschau in Hessen beginnen nun die Vorbereitungen in den drei Parkanlagen in Bad Salzhausen, Gedern und Büdingen (Wetteraukreis). Die drei Anlagen sollen nach Angaben der Organisatoren das klassische Spektrum einer Landesgartenschau abbilden. Der symbolische erste Spatenstich für die anstehenden Arbeiten erfolgt an diesem Mittwoch, 11.00 Uhr, im Kurpark Bad Salzhausen.

Die Landesgartenschau Oberhessen vom 22. April bis 3. Oktober 2027 stellt eine Besonderheit dar, weil sich gleich elf Kommunen daran beteiligen werden: Büdingen, Echzell, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Ortenberg, Ranstadt und Schotten (alle in den Landkreisen Wetterau und Vogelsberg). Für diese Schau will das Land 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.