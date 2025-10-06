Wetter bleibt Unsicherheitsfaktor für Hessens Freizeitparks

Die Freizeitparks in Hessen blicken auf eine wechselhafte Saison 2025 zurück. Während das Taunus Wunderland (Rheingau-Taunus-Kreis) steigende Besucherzahlen meldet, blieb die Resonanz im Freizeitpark Lochmühle (Hochtaunuskreis) stabil. Der Erlebnispark Steinau (Main-Kinzig-Kreis) verzeichnete leichte Rückgänge und führt dies auf die verregneten hessischen Sommerferien zurück.

Branchenweit bleibt das Wetter der größte Unsicherheitsfaktor. Auch das Konsumverhalten habe sich geändert, erklärt Theo Zwermann, Leiter des Erlebnisparks Steinau. Generell sei zu beobachten, dass viele Familien das Geld bewusster ausgeben. «Freizeitspaß ist ein Luxusgut», sagt er. Dem Trend wollen sich die Freizeitparks mit kontinuierlichen Neuheiten, regionaler Bindung und familienfreundlichen Konzepten entgegenstemmen.