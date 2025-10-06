Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Freizeit: Wetter bleibt Unsicherheitsfaktor für Hessens Freizeitparks

Freizeit

Wetter bleibt Unsicherheitsfaktor für Hessens Freizeitparks

Mal mehr, mal weniger Besucher: Die Freizeitparks in Hessen erleben eine durchwachsene Saison. Warum das Wetter und verändertes Konsumverhalten eine große Rolle spielen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Wetter ist der größte Unsicherheitsfaktor für Freizeitparks. (Symbolbild)
    Das Wetter ist der größte Unsicherheitsfaktor für Freizeitparks. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

    Die Freizeitparks in Hessen blicken auf eine wechselhafte Saison 2025 zurück. Während das Taunus Wunderland (Rheingau-Taunus-Kreis) steigende Besucherzahlen meldet, blieb die Resonanz im Freizeitpark Lochmühle (Hochtaunuskreis) stabil. Der Erlebnispark Steinau (Main-Kinzig-Kreis) verzeichnete leichte Rückgänge und führt dies auf die verregneten hessischen Sommerferien zurück.

    Branchenweit bleibt das Wetter der größte Unsicherheitsfaktor. Auch das Konsumverhalten habe sich geändert, erklärt Theo Zwermann, Leiter des Erlebnisparks Steinau. Generell sei zu beobachten, dass viele Familien das Geld bewusster ausgeben. «Freizeitspaß ist ein Luxusgut», sagt er. Dem Trend wollen sich die Freizeitparks mit kontinuierlichen Neuheiten, regionaler Bindung und familienfreundlichen Konzepten entgegenstemmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden