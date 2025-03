Freund von William und Kate trauert mit Lied um einen geliebten Menschen

Ein alter Freund von Prinz William und Prinzessin Kate sorgt mit einer gefühlvollen Geste für Aufmerksamkeit – und rührt damit nicht nur Royal-Fans zu Tränen. Pünktlich zum britischen Muttertag hat Schauspieler und Sänger Jules Knight ein ganz persönliches Lied veröffentlicht – eine Hommage an seine im vergangenen Jahr verstorbene Mutter. Durch Knights enge Verbindung zum zukünftigen Königspaar entfaltet das Lied auch eine öffentliche Wirkung. Denn der 42-Jährige war nicht nur ein Uni-Freund von William und Kate – er ist auch seit vielen Jahren im erweiterten Umfeld der Windsors präsent.

Übrigens: Durch Interviews und Buchveröffentlichungen treten immer wieder neue Details über das Leben der Royals zutage. So soll Prinzessin Kate eine Eigenschaft besessen haben, die sie sich als Royal unbedingt abgewöhnen musste – und mit der sie ihre Familie regelmäßig aufzog. Und dass Herzogin Meghan nicht ans Sterbebett von Queen Elizabeth II. durfte, hatte laut dem Buch von Prinz Harry einen bestimmten Grund.

Trauer im Umfeld von William und Kate – Alter Freund erinnert an verstorbene Mutter

Jules Knight wurde einem breiten Publikum zunächst durch die BBC-Krankenhausserie „Holby City“ bekannt, später auch durch die Musikgruppe „Blake“, mit der er große Erfolge feierte. Doch seine Geschichte ist eng verknüpft mit zwei sehr bekannten Namen: William und Kate.

Die drei lernten sich während ihres Studiums an der schottischen Universität St. Andrews kennen – jenem Ort, an dem sich William und Kate 2001 begegneten und ihre berühmte Liebesgeschichte begann. Knight gehörte zum selben Jahrgang, und laut britischen Medien, wie dem Express entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen ihm und dem späteren Paar.

Zu Gast bei den Royals: Jules Knight trat auch schon vor Königin Elizabeth II. auf

Immer wieder war Jules Knight seitdem auch bei Anlässen des Königshauses zu Gast. Er trat mehrfach für Mitglieder der Königsfamilie auf, unter anderem für die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. Auch seine schauspielerische Karriere griff das Thema „Royals“ auf: In der dritten Staffel der US-Serie „The Royals“, die im Jahr 2016 über die Bildschirme flimmerte, spielte Knight den königlichen Zeremonienmeister – eine Rolle, die er mit seinen eigenen Erfahrungen im Umfeld des echten Königshauses füllte.

Nun schlägt Jules Knight leisere Töne an. Am 24. März – einen Tag vor dem diesjährigen britischen Muttertag – veröffentlicht er seine neue Single. Es ist ein musikalischer Abschied von seiner Mutter Jane Kaye, die im Juli 2023 im Alter von 76 Jahren an einem seltenen Sarkom, einer aggressiven Krebsart, verstarb.

Im Gespräch mit dem britischen Express beschreibt Knight seine Mutter als einen besonders liebevollen und selbstlosen Menschen: „Sie war ein sehr guter Mensch. So freundlich und großzügig, immer engagiert in der Dorfgemeinschaft und in Wohltätigkeitsarbeit. Wir vermissen sie jeden Tag – aber besonders am Muttertag.“

Übrigens: Während in Großbritannien der Fokus stark auf William, Kate und ihren Kindern, George (11), Charlotte (9) und Louis (6) liegt, steht Williams Bruder, Harry, in den USA unter Druck. Die konservative Heritage Foundation hat erreicht, dass sein Visum auf falsche Angaben überprüft wird. Sollte Harry bei den Angaben zum Thema Drogenkonsum gelogen haben, könnte ihm die Ausweisung aus den Vereinigten Staaten drohen. Auch seine Ehe mit der Ex-Schauspielerin Meghan Markle wird ins Visier genommen – angeblich soll Streaming-Gigant Netflix schon auf eine „Scheidungsshow“ mit den Sussexes spekulieren.