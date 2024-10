Kein bisschen Frieden – ein Jahr ohne Preisträger wäre das stärkere Signal gewesen

Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost. Es fällt schwer, derzeit an weiße Tauben mit einem zierlichen Olivenzweig im Schnabel zu denken – das dürfte der Jury, die in diesem Jahr unter exakt 286 Kandidatinnen und Kandidaten – Persönlichkeiten und Organisationen – ausgewählt hat, genauso gegangen sein. Die Wahl fiel auf die japanische Organisation: Nihon Hidankyo – genannt Hibakusha. Sie steht in der ehrenwerten Tradition Nippons, für eine Welt ohne Atomwaffen zu kämpfen.

Doch mit dieser Wahl wird die Kritik daran nicht verstummen, dass man die Ehrung in der Endphase eines Jahres vergibt, das getrost als aus friedenspolitischer Sicht niederschmetternd in die Historie eingehen wird. Hibakusha besteht aus Frauen und Männern, die sich ehrlich und engagiert dafür einsetzen, dass der massenhafte Tod durch nukleare Bomben wie 1945 in Hiroshima und Nagasaki in der Geschichte der Menschheit singulär bleibt.

Aussicht auf das Verschwinden von Atomwaffen ist gleich null

Doch die Aussicht, dass Atomwaffen aus den Arsenalen von Russland, den USA oder Israel, Nordkorea und vielleicht bald dem Iran verschwinden, tendiert nicht gegen null – sie ist gleich null. Aus diesem Blickwinkel wirkt die Auszeichnung in diesem Jahr naiv-hilflos.

Es wäre ein stärkeres Signal gewesen, 2024 auf diese Ehrung zu verzichten.