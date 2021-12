"Friedmanns Vier": Start, Folgen, Besetzung - hier finden Sie alle Infos

"Friedmanns Vier" geht heute bei RTL+ an den Start. Hier sehen Sie die Folgen im Überblick und Infos rund um Handlung und Besetzung der Serie. Gibt es einen Trailer?

In der neuen Serie auf RTL+, "Friedmanns Vier", geht es um eine Familie, die mit einem tragischen Schicksalsschlag zurechtkommen muss: Familienvater Mischko verliert die Liebe seines Lebens und seine drei Kinder haben nun keine Mutter mehr. Mischko versucht alles alleine zu meistern und seine Kinder trotzdem gut zu erziehen, doch der Alltag der Familie ist von Problemen gekennzeichnet. Neben vielen tragischen Momenten beihaltet diese Coming-of-Age-Story auch einige lustige Szenen - um zu zeigen, dass in jedem Ende auch ein Anfang liegen kann.

Wann geht "Friedmanns Vier" bei RTL+ an den Start?

Laut RTL+ startet die Serie heute am 19. Dezember 2021. Vorerst ist "Friedmanns Vier" also nur im Stream zu sehen. Es wurde aber angekündigt, dass Vox 2022 alle Folgen auch im Free-TV zeigt.

"Friedmanns Vier": Das ist die Handlung der Serie bei RTL+

Bei einem tragischen Unfall kommt Mutter Emma ums Leben und lässt Mischko Friedmann (Tom Beck) und ihre drei gemeinsamen Kinder Maya, Tilda und Carla zurück. Der Schicksalsschlag trifft die Familie hart, doch Mischko versucht sein Bestes, um seinen Kindern Trost zu spenden und ihnen ein guter Vater zu sein. Schnell kommen auch schon die ersten Probleme in seinem Eltern-Dasein: Seine Tochter Tilda verliebt sich in "Bad Boy" Rokko, ohne zu wissen, dass er in kriminelle Geschäfte verwickelt ist. Auch mit seiner 11-jährigen Tochter Carla gibt es Schwierigkeiten: Sie fühlt sich nicht wohl in ihrem eigenen Körper. Außerdem gerät Tochter Maya nach dem Verlust ihrer Mutter auf die schiefe Bahn und Mischko versucht sein Bestes, um trotzdem für seine Kinder da zu sein, weigert sich jedoch vorerst die Hilfe von Freunden und Verwandten anzunehmen.

Tom Beck fasst die Handlung von "Friedmanns Vier" im Interview nochmal in seinen eigenen Worten zusammen. Laut ihm geht es, "um eine moderne Familie 2021, eine Familie mit Ecken und Kanten, keine 'heile-Welt-Idylle', einen fordernden Familienalltag eines alleinerziehenden Vaters und seiner drei Kinder nach dem tragischen Verlust ihrer Mutter." Trotz der tragischen Handlung gibt es laut Tom Beck auch viele "lustige Momente" in der Serie.

Alle Folgen von "Friedmanns Vier"

Insgesamt wird die Serie acht Folgen haben. Gedreht wurden die Episoden zwischen Juni 2021 und Oktober 2021 in München und Umgebung. Hier die Titel:

Folge 1: "Der Unfall"

Folge 2: "Mayas Absturz"

Folge 3: " Emmas Geheimnis"

Geheimnis" Folge 4: "Zwei Väter"

Folge 5: "Gefährliche Liebe"

Folge 8: "Ein Anfang und ein Ende"

Besetzung von "Friedmanns Vier": Darsteller im Überblick - mitsamt Fotos der einzelnen Schauspieler

"Friedmanns Vier" wurde von Drehbuchautor Berit Walch geschaffen. Er fungierte neben Jobst Benthues auch als Produzent. Alexander Costea führte Regie bei der Serie. Das ist Familie Friedmann im Überblick:

Tom Beck spielt Mischko Friedmann

Seine lustigen Highlights der Serie betitelt er als "Schlammcatchen" und "Tanz auf dem Dixi-Klo". Tom Beck ist bekannt aus "Alarm für Cobra 11" und "You Are Wanted". Mischko ist ein Macher. Er lebt nach dem Motto: Besser voll gegen die Wand, als gar keinen Schritt zu tun.

Mischko Foto: RTL / Martin Vogel

Picco von Groote spielt Emma

Picco von Groote ist hauptsächlich am Anfang der Serie zu sehen. Sie ist bekannt aus "Starfighter – Sie wollten den Himmel erobern" und "Die Liebe des Hans Albers".

Emma Foto: RTL / Martin Vogel

Anna-Lena Schwing spielt Tochter Maya

Sie war bereits in "Sörensen hat Angst" und "Sløborn" zu sehen. Maya ist rebellisch, leidet aber unter mangelndem Selbstbewusstsein - obwohl sie sich nach außen anders gibt.

Maya Foto: RTL / Martin Vogel

Amadeo*Leo Arndt spielt Carl*a

Er ist bekannt aus "Weil ich Leo bin". Carla ist ein Wirbelwind. Da sie gerne zockt und Fußball spielt, wird sie oft als burschikos bezeichnet.

Carla Foto: RTL / Martin Vogel

Kya-Celina Barucki spielt Tilda

Sie spielte in "Schlaflos in Portugal" und "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" mit. Tilda ist die stille unter den Geschwistern. Sie liebt es Theaterstücke zu schreiben.

Tilda Foto: RTL / Martin Vogel

Außerdem sind folgende Schauspieler im Cast dabei:

Rojan Barani / "Rokko" Rachid Ohmar

/ "Rokko" Rachid Ohmar Daniel Friedrich / Georg Maiwald

/ Undine Brixner / Hilde Maiwald

/ Max Woelky / Korbinian Erwein

/ Korbinian Erwein Tristan Seith / Nikos Patzina

/ Xenia Tiling / June Patzina

/ Paul Wressnig / Benno Patzina

/ Patricia Meeden / Belinay Yamann

/ Belinay Yamann Oskar Keymer / Jonas "Jonny" Reudel

/ Jonas "Jonny" Reudel Nina Zorzi / Sophia

Einen offiziellen Trailer zu "Friedmanns Vier" gibt es noch nicht. Sobald dieser veröffentlicht wird, finden Sie ihn hier an dieser Stelle im Artikel.

