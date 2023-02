Komponist Friedrich Cerha ist tot

Als Komponist und Dirigent erlangte Friedrich Cerha weltweite Bekanntheit. Nun ist der Österreicher im Alter von 96 Jahren gestorben.

Friedrich Cerha ist tot. Der österreichische Komponist und Dirigent starb am Dienstag in seiner Geburtsstadt Wien. Das teilte seine Familie der dpa mit. Demnach verstarb er in den frühen Morgenstunden in einem Spital. Cerha wurde 96 Jahre alt.

Friedrich Cerha ist tot: Der Komponist ist für Werke wie "Der Rattenfänger" bekannt

Cerha hatte sich Zeit seines Lebens einen Ruf als bester österreichischer Komponist aufgebaut. Der prägte die Avantgardemusik der Nachkriegszeit entscheidend mit und ist für einige der ganz großen Opern-Werke der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre verantwortlich. Zu den meistbeachteten Werken von Cerha gehören vor allem drei Werke, die unter der Kurzformel "Meachismen der Macht" zusammengefasst werden. Es handelt sich dabei um drei Opern:

Baal (1974 bis 1981)

(1974 bis 1981) Der Rattenfänger (1984 bis 1986)

Der Riese vom Steinfeld (1997 bis 1999)

Cerhas musikdramatische Werke "Spiegel" und "Netzwerk" erlangten ebenfalls internationale Bekanntheit. Im Laufe seiner Karriere erhielt der Österreicher zahlreiche Auszeichnungen. Darunter befinden sich der Große Österreichische Staatspreis (1986) und der Ernst-von-Siemens-Musikpreis (2012).

Tod von Friedrich Cerha: Der Komponist desertierte während des Zweiten Weltkrieges

Cerha hatte im Alter von sieben Jahren begonnen, Violinenunterricht zu nehmen. In der Folge entwickelte er eine Liebe zur Musik, die er nie mehr verlieren sollte. Seine musikalische Ausbildung erhielt er an der Universität Wien und der Wiener Musikakademie. Allerdings erst nachdem er im Zweiten Weltkrieg mit 17 Jahren als Luftwaffenhelfer verpflichtet wurde. Er leistete seinen Dienst zunächst in Achau, südlich von Wien ab.

Schon in Achau beteiligte er sich an Widerstandshandlungen. Nach seiner Versetzung in das besetzte Dänemark desertierte Cerha und schlug sich in Deutschland durch. Nachdem er erneut in eine Einheit eingegliedert wurde, desertierte der Österreicher ein zweites Mal und floh in sein Heimatland. Dort lebte er einige Monate in den Bergen, um einer Verhaftung durch die Alliierten zu entgehen. Dann machte er sich zu einer großen musikalischen Karriere auf. Cerha arbeitete zudem auch als Wissenschaftler und Interpret.