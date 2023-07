Firmenlauf Friedrichshafen 2023: Anmeldung, Ergebnisse, Strecke und Programm - die Infos zum Lauf

Der Firmenlauf in Friedrichshafen findet 2023 wieder statt. Alles rund um Anmeldung, Strecke, Programm und Anfahrt erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Firmenlauf ist in Friedrichshafen zu einer echten Tradition geworden. Jährlich strömen die Mitarbeiter von Firmen aus der Region zu dem Event. Auch 2023 wird die Veranstaltung wieder abgehalten. Mit dabei ist auch wieder ein großes Rahmenprogramm. Die Veranstaltung ist nämlich eine Mischung aus Sport und Unterhaltung, wobei letztere durch mehrere eingeladene Musik-Acts sichergestellt werden soll. Moderiert wird das alles außerdem von Sport1-Moderator Hartwig Thöne.

Wer beim Firmenlauf in Friedrichshafen 2023 mit dabei sein möchte, muss sich dafür auch anmelden. Wie diese Anmeldung abläuft, können Sie hier nachlesen. Außerdem halten wir alle Infos rund um die Strecke des diesjährigen Firmenlaufs für Sie parat.

Firmenlauf Friedrichshafen 2023: Anmeldung zum Event

Der Firmenlauf in Friedrichshafen findet morgen am 12. Juli 2023 statt. Bis zu einer Woche davor können sich interessierte Firmen noch online für den Firmenlauf nachmelden. Dafür muss jede Firma einen Team-Captain bestimmen, der sich um die Anmeldung und Betreuung der Mannschaft kümmert. Wer die Nachmelde-Frist bis zum 6. Juli verpasst hat, muss aber deshalb nicht auf eine Teilnahme verzichten. Für Nachzügler ist eine Anmeldung noch am Veranstaltungstag vor Ort ab 14 Uhr möglich.

Wenn Firmen sich rechtzeitig angemeldet haben, haben sie allerdings noch eine zusätzliche Option: Sie können eine Fläche mieten, um ein Zelt oder einen Stand als Treffpunkt für die eigenen Mitarbeiter anzubieten. Diese Standfläche kann bei der Online-Anmeldung zum Firmenlauf in Friedrichshafen gebucht werden.

Strecke beim Firmenlauf in Friedrichshafen 2023

Beim Firmenlauf in Friedrichshafen nehmen 2023 wieder viele Firmen aus der Region teil. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen für den Spaß und das Teambuilding mit, sodass nicht jeder Teilnehmer ein trainierter Läufer ist. Damit alle etwas von dem Firmenlauf haben, ist die Strecke daher nicht allzu lang gewählt. Insgesamt werden etwa 5,5 km gelaufen, Start und Ende ist jeweils an der Straße "Neue Messe".

Die gewählte Strecke hat einen weiteren Vorteil. Denn sie führt hauptsächlich über Pfade zwischen den Grünflächen neben dem Messe-Gelände. Daher halten sich die nötigen Straßensperren in Grenzen.

Ergebnisse beim Firmenlauf in Friedrichshafen 2023

Im Mittelpunkt des Events steht natürlich der diesjährige Firmenlauf in Friedrichshafen selbst. Dieser startet seiner Natur nach erst nach dem Ende des Arbeitstages. Dann laufen die Teilnehmer die 5,5 km lange Strecke und erreichen am Messegelände ihr Ziel. Die schnellsten Teams werden anschließend in einer großen Zeremonie geehrt. Wie die eigene Firma abgeschnitten hat, kann dann im Firmenranking beim Firmenlauf in Friedrichshafen 2023 nachgesehen werden. Für Einzelstarter gibt es keine Wertung.

Firmenlauf in Friedrichshafen 2023: Programm des Events

Das Event ist allerdings nicht nur rein sportlicher Natur. Ein Grund für den anhaltenden Erfolg der Veranstaltung dürfte nämlich sein, dass neben dem sportlichen Wettkampf auch jede Menge Unterhaltung geboten wird. Nach dem eigentlichen Firmenlauf findet auf dem Messegelände noch die große Abschlussparty statt. Mit dabei sind diesmal folgende Musiker:

Project xXx

DJ Stefan Kindler

Firmenlauf in Friedrichshafen 2023: Anfahrt zum Event

Da der Veranstaltungsort des Firmenlaufs in Friedrichshafen 2023 auf dem Messe-Gelände liegt, ist eine Anreise zum Event denkbar unkompliziert. Direkt an der Messe gibt es viele Parkplätze. Außerdem ist die Messe mit dem Bus leicht zu erreichen. Die Linie 5 fährt zum Messe-Eingang West.