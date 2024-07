Motorrollerfahrer von Kran getroffen und schwer verletzt

Ein Motorrollerfahrer ist in Friedrichshafen (Bodenseekreis) von einem ausschwenkenden Kran getroffen und schwer verletzt worden. In einer Kurve kam dem 61-Jährigen ein Auto mit Anhänger entgegen, der den Kran geladen hatte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 49-jährige Autofahrer seine Ladung nicht richtig gesichert. Der Kran schwenkte in den Gegenverkehr aus und traf den Motorrollerfahrer. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den weiteren Hintergründen.

