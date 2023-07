Seehasenfest 2023: Was hat der Vergnügungspark zu bieten?

Wie jedes Jahr steigt auch 2023 wieder das große Seehasenfest in Friedrichshafen. All Infos rund um Start, den Vergnügungspark und alle Preise gibt es hier.

Im Juli wird es wieder bunt in Friedrichshafen, denn das Seehasenfest kehrt 2023 zurück. Es ist bereits das 73. Fest, das in diesem Jahr stattfindet. Schon seit dem Jahr 1949 gibt es die Veranstaltung, die seitdem immer größer geworden ist.

Der Name "Seehasenfest" kommt von einem Märchen, bei dem ein Hase von Kindern vor dem Ertrinken im Bodensee gerettet wird. Zum Dank kommt der Hase immer wieder aus dem Wald zurück und spielt mit den Kindern. Symbolisch kommt der Seehase also jedes Jahr zum Seehasenfest mit einem Boot über den Bodensee und wird am Ende des Festes wieder verabschiedet.

In erster Linie dreht sich beim Seehasenfest 2023 alles um die große Festmeile und um den Vergnügungspark, bei dem natürlich die Fahrgeschäfte und Büdchen nicht fehlen dürfen. Wie jedes Jahr folgt das Fest einem traditionellen Anlauf, der mit dem Antrommeln startet und mit Kanonenschüssen endet. Alle weiteren Infos rund um das Seehasenfest 2023, den Vergnügungspark und alle Preise gibt es hier.

Seehasenfest 2023: Start und Ort

Das Seehasenfest startet am Donnerstag, den 13. Juli 2023 um 16 Uhr am Hinteren Hafen in der Friedrichshafener Innenstadt. Wie immer wird der Vergnügungspark vom Oberbürgermeister durch das Antrommeln eröffnet, begleitet von Fanfarenzügen, einem Spielmannszug und der Bürgergarde. Die Festgärten werden ebenfalls nach dem Antrommeln am Adenauerplatz um 17 Uhr geöffnet.

Am Montag, 17. Juli 2023 um 18 Uhr, wird das Seehasenfest offiziell durch die Verabschiedung des Seehas am WYC-Hafen mit Kanonenschüssen und fliegenden Ballons beendet.

Das hat der Vergnügungspark am Seehasenfest 2023 zu bieten

Der Vergnügungspark öffnet jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten und schließt immer um 1 Uhr. Das sind die Öffnungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 13. Juli 2023: 18 bis 1 Uhr

Freitag, 14. Juli 2023: 14 bis 1 Uhr

Samstag, 15. Juli 2023: 10.30 bis 1 Uhr

Sonntag, 16. Juli 2023: 10.30 bis 1 Uhr

Montag, 17. Juli 2023: 10.30 bis 1 Uhr

Es gibt insgesamt 130 Standorte auf dem Vergnügungspark am Hinteren Hafen. Diese Fahrgeschäfte und Büdchen sind unteranderem geboten:

Riesenrad

Wellenflieger

Autoscooter

Achterbahn, Musikexpress

Büdchen mit Süßwaren

Stände mit veganen/vegetarischen Speisen

Stände mit Fleischspezialitäten

Stände mit Bioprodukten

Spielgeschäfte, wie Schießbuden, Verlosungen, Ball- und Ringewerfen

Stände verschiedener Vereine

Textil- und Schmuckhändler

Seehasenfest 2023: Alle Preise im Überblick

Online-Karten für das Seehasenfest sind zwar kostenlos, Besucher ab 18 Jahren können aber ein Festabzeichen erwerben, das gemeinsam mit der Platzarte den Zutritt zu den Seehasenfestaufführungen 2023 ermöglicht - eines der Höhepunkte aus dem Seehasenfest-Programm. Kinder und Jugendliche hingegen benötigen kein Abzeichen.

Bier- und Wertmarken sind von Ende Mai bis eine Woche vor dem Fest in der Infothek im Rathaus, am Adenauerplatz 1, oder in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch und Kluftern sowie im Bürgeramt in Fischbach erhältlich. Sollte man mehr hundert Münzen auf einmal kaufen wollen, muss man diese in einer E-Mail an a.vos@friedrichshafen.de vorbestellen.

Das sind alle Preise im Überblick: