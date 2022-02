Friesland - Aus dem Ruder im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 2.3.22 den Krimi "Friesland - Aus dem Ruder". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im März: Im ZDF kommt "Friesland - Aus dem Ruder" zur Ausstrahlung. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Steht die Episode auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung? Sie haben Fragen, wir haben Antworten.

TV-Termin: "Friesland - Aus dem Ruder" am 2.3.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Friesland - Aus dem Ruder" ist am Mittwoch, 2. März 2022, im ZDF zu sehen. Startbeginn ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden. Das ZDF stellt den Film auch vorab als kostenlosen Stream in die Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Friesland - Aus dem Ruder"

Claudia gehört eindeutig nicht zu den beliebtesten Kollegen auf dem Polizeirevier in Leer. Und das, obwohl sie alleine die große Hoffnung für das reviereigene Ruderteam ist. Sie ist mit Abstand die talentierteste Sportlerin in Reihen der Polizei. Umso überraschender ist ihr plötzlicher Herztod bei einem Rennen. Kommissar Brockhorst ist tief getroffen vom Tod der Kollegin, steht damit allerdings recht alleine da. Alle anderen auf dem Revier scheint das Ableben Claudias wenig zu interessieren.

Brockhorst ist einigermaßen fassungslos, will sich davon aber auch nicht nachhaltig beeindrucken lassen. Voller Entschlossenheit plant er ein Ruderrennen zu Ehren der Verstorbenen. Eine entscheidende Frage ist nur: Wer könnte statt Claudia das Steuer übernehmen? Süher Özlügül könnte dafür prädestiniert sein, sie weilt allerdings auf einer Weiterbildung. Schließlich bleibt Brockhorst nur, Apothekerin Insa Scherzinger zu fragen.

Scherzinger hat vom Rudern keine Ahnung. Dennoch sagt sie zu - und zwar aus kühler Berechnung: Nur allzu gerne möchte sie sich in die Ermittlungen rund um den Tod Claudias einbringen. Quasi undercover stellt sie im Ruderverein die eine oder andere Untersuchung an - und findet Überraschendes heraus.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Friesland - Aus dem Ruder" im Cast

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Süher Özlügül - Sophie Dal

Insa Scherzinger - Theresa Underberg

- Theresa Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Karen Schröter - Daniela Schulz

Lucas Wilken - Artjom Gilz

- Julia Waller - Kristin Suckow

- Yunus Özlügül - Yunus Cumartpay

Susanne Bock - Katrin Röver

- Scholz - Beat Marti

"Murmel-Olli" - Hans-Joachim Heist

Kapitänin Bente - Traudel Sperber

"Friesland - Aus dem Ruder" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Friesland - Aus dem Ruder" möchten Sie unter keinen Umständen verpassen, am Mittwoch haben Sie aber bereits anderweitige Pläne? Dann sehen Sie sich den Krimi. doch einfach zeitlich unabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)