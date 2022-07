Friesland - Gegenströmung im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 9.7.22 den Krimi "Friesland - Gegenströmung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wurde wieder spannend im Zweiten: Das ZDF strahlte gestern "Friesland - Gegenströmung" aus. Wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, welche Handlung Sie erwartet und ob es die Möglichkeit gibt, den Krimi auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen, erfahren Sie hier.

TV-Termin: "Friesland - Gegenströmung" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Friesland - Gegenströmung" war gestern am Samstag, 9. Juli 2022, im ZDF zu sehen - und zwar zur Primetime, ab 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ungefähr anderthalb Stunden Unterhaltung vorbereiten. Wer am Samstag bereits etwas anderes vorhatte, der kann sich den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Friesland - Gegenströmung"

Seltsame Begegnung am Leeraner Hafen: Henk Cassens lernt eine junge Frau kennen, die angibt, keine Ahnung zu haben von ihrer eigenen Identität. Der Polizist wird stutzig, als er am Hinterkopf der Frau eine Platzwunde entdeckt. Ist sie gestürzt? Oder hat ihr ein Unbekannter die Wunde zugefügt?

Urplötzlich ist die Frau wie vom Erdboden verschluckt. Hat sie sich erinnert? Wurde sie misstrauisch? Kommissar Brockhorst ist gerade froh über das Verschwinden. Ein komplizierter Fall ist gerade das Letzte, was er gebrauchen kann. Henk lässt das alles aber nicht los. Er recherchiert, dass es sich bei der Verletzten um Ökoaktivistin Kerstin Wittmar handelt. Die wird aktuell polizeilich gesucht, weil sie Feuer gelegt und Eigentum beschädigt haben soll.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Friesland - Gegenströmung" im Cast

Henk Cassens - Maxim Mehmet

- Maxim Mehmet Insa Scherzinger - Theresa Underberg

Wolfgang Habedank - Holger Stockhaus

- Holger Stockhaus Kommissar Jan Brockhorst - Felix Vörtler

- Felix Vörtler Overbeck - Roland Jankowsky

- Kerstin Wittmar - Sophie Pfennigstorf

- Paulina Kempf - Annika Ernst

- Annika Ernst Tim Petersen - Jean-Luc Bubert

Uwe Teek - Michael Schiller

Gesa Vogt - Bianca Hein

- Yunus Özlügül - Yunus Cumartpay

Melanie Harms - Tina Pfurr

"Friesland - Gegenströmung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Friesland - Gegenströmung" wollen Sie nicht verpassen, der Samstag ist aber schlecht? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)