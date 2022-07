Fritz - Nadal: Wimbledon-Viertelfinale 2022 live im TV und Stream

Im Wimbledon-Viertefinale 2022 trifft Nadal auf Fritz. Hier gibt es die Infos zum Tennismatch und die Übertragung im TV und Stream sowie Datum und Uhrzeit.

Ein lautes Raunen, ein kurzer und überrascht klingender Jubel geht über den Rasenplatz, als sich Taylor Fritz den Punkt holt. Aufschlag Fritz, der Return von Gray kommt gut zurück. Es folgt ein kurzer Ballwechsel, in dessen Verlauf Gray vorne ans Netz kommt und den Ball außerhalb der Reichweite von Fritz platziert - vermeintlich. Während Gray bereits den Punkt gewonnen wähnt und zur Grundlinie joggt, schmeißt sich Fritz in Richtung Ball und bekommt ihn tatsächlich noch über das Netz.

Taylor Fritz gewinnt das Spiel und rückt nach zwei weiteren Matches ins Wimbledon-Viertelfinale 2022 vor. Dort trifft er auf den vierten Platz der Weltrangliste - den Spanier Rafael Nadal. Der konnte sich zuvor gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in drei Sätzen souverän durchsetzen (6:4, 6:2, 7:6 (8:6)).

Wenn Sie das Wimbledon-Viertelfinale 2022 zwischen Taylor Fritz und Rafael Nadal schauen möchten, aber nicht weiß wo, wie und wann, dann haben wir hier die Antworten auf Ihre Fragen. Außerdem haben wir den verrückten Punktgewinn von Fritz und die Highlights vom Wimbledon-Achtelfinale Nadal - Zandschulp für Sie.

Video: SID

Fritz - Nadal: Datum und Uhrzeit fürs Wimbledon-Viertelfinale

Das Wimbledon-Viertefinale Fritz vs. Nadal wird auf dem Centre Court ausgetragen. Nach dem vorherigen Wimbledon-Viertefinale der Damen zwischen Halep und Anisimova sind Fritz und Nadal an der Reihe. Ab 17.00 Uhr kann am Mittwoch, 6. Juli 2022, mit dem Beginn des Wimbledon-Viertelfinals Fritz - Nadal gerechnet werden.

Wimbledon-Viertelfinale Fritz vs. Nadal: Übertragung live im TV und Stream

Das Wimbledon-Viertelfinale Fritz gegen Nadal am 6. Juli 2022 wird ab 17.00 Uhr live im TV und Live-Stream übertragen. Wer auf ein kostenfreies Sporterlebnis gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen: Das Wimbledon-Viertelfinale Fritz vs. Nadal gibt es nur mit kostenpflichtigem Abo bei Sky oder dem dazugehörigen Streaminganbieter wow (ehemalig SkyTicket). Wow gibt es ab 24.99 Euro im Monat. Bei dem Pay-TV Sender Sky kommen Sie knapp sieben Euro günstiger weg: Das Wimbledon-Viertelfinale Fritz gegen Nadal verfolgen Sie hier für 17.25 Euro monatlich.

Spiel: Wimbledon-Viertelfinale, Taylor Fritz vs. Rafael Nadal

Wimbledon-Viertelfinale, vs. Datum: Mittwoch, 6. Juli 2022

Mittwoch, 6. Juli 2022 Uhrzeit : 17.00 Uhr

17.00 Uhr Court: Centre Court

Centre Court Übertragung im TV : Sky Sport 2 HD, ab 17.00 Uhr

Sky 2 HD, ab 17.00 Uhr Übertragung im Live-Stream: wow

Weg ins Wimbledon-Viertelfinale Fritz gegen Nadal

Taylor Fritz

Der 24-Jährige Amerikaner konnte im diesjährigen Wimbledon-Turnier alle Sätze gewinnen. Seine Spiele dauerten dabei maximal 2:04 Stunden - das war in der zweiten Runde gegen den Briten Gray. Sie erinnern sich - der verrückte Punktgewinn, den wir weiter unten auch im Video haben. Fritz steht aktuell auf Platz 14 der Tennis-Weltrangliste.

Rafael Nadal

In den ersten beiden Runden brauchte Nadal noch je vier Sätze, um weiterzukommen. Sein kürzestes Spiel bei Wimbledon 2022 dauerte übrigens 2:04 Stunden - so lange wie das zeitintensivste Match von Fritz. 12 Jahre trennen die beiden Kontrahenten im Wimbledon-Viertefinale.

Nadal hat 2022 bereits die Australian Open und das Roland-Garros Turnier gewonnen - macht er heute den nächsten Schritt in Richtung Grand-Slam-Titel Nummer drei in einem Jahr?

Wimbledon-Viertelfinale Fritz vs. Nadal: Videohighlights

Die Highlights von Nadal - Runde 1 bis 4

Fritz holt einen Punkt gegen Gray