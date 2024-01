Winter-Wetter: Wie lange lässt die Kälte Karlsruhe noch zittern?

Wenn das kein echter Winter ist! In Karlsruhe zeigt sich der Januar wie überall in Deutschland eisig kalt. Wie lange bleibt es bei diesen Bibber-Temperaturen?

Dieser Winter macht seinem Namen alle Ehre. Nach eher milden Temperaturen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel hat aktuell eine Kaltfront Deutschland und damit auch Karlsruhe im Griff.

Die Werte erreichen kaum einmal die Null-Grad-Marke, da will jeder Aufenthalt im Freien gut geplant sein. Denn ohne Mütze, Schal, Handschuhe und Winterjacke gehen wohl nur die Wenigsten aus dem Haus. Das Jahr beginnt also ungemütlich.

Die gewöhnungsbedürftige Wetterlage wirft allerhand Fragen auf. Zum Beispiel: Woher kommt die eisige Kälte? Und wie lange bleibt sie uns erhalten?

Warum ist es aktuell in Karlsruhe so kalt?

Die extreme Kälte kommt aus dem Norden nach Deutschland und damit auch nach Karlsruhe. Wie wetter.de berichtet, ist es in Skandinavien seit Wochen sehr kalt, dort wurden in diesem Winter schon Temperaturen von sagenhaften -40 Grad gemessen. Sogar Skigebiete müssen wegen der Kälte gesperrt werden.

Da aktuell der Polarwirbel schwächele, habe sich die Tür für die polare Kaltluft auch nach Deutschland geöffnet. Und weil sie sogar einen Umweg über Osteuropa genommen habe, sei sie noch weiter abgekühlt.

Nach dem Schneefall dominiert vorerst der Hochdruck. Damit verschwindet auch die Wolkendecke, von der die Wärme festgehalten werden kann. Das klare Wetter sorgt also für zusätzliche Kälte. Dazu kommt, dass sich die Luft über Schneeflächen nochmal viel stärker auskühlt.

Betont wird auch, dass die Sonne Anfang Januar in einem schlechten Winkel auf die Erde trifft, die Tage recht kurz sind und die eigentliche Wärmequelle damit die Luft kaum erwärmt.

Als zusätzliche Wetterkapriole wird der kalte Ostwind erwähnt. Dieser sorgt demnach dafür, dass sich die Temperaturen auf der Haut noch einmal etwa fünf Grad kälter anfühlen als sie in der Luft tatsächlich sind.

Der sogenannte Windchill kann den Angaben zufolge auch gefährlich für die Gesundheit werden. So sind Erfrierungen schneller möglich. Beim Sport im Freien sollte ein Aufwärmprogramm in Haus oder Wohnung vorgeschaltet werden. Sinken die Temperaturen auf zweistellige Minuswerte, wird von Sport im Freien abgeraten.

Wie tief sinken die Temperaturen in Karlsruhe?

Am Freitag scheint in Karlsruhe vormittags und auch am Nachmittag die Sonne bei Kaiserwetter und Temperaturen um die null Grad. Frisch wird es erst gegen Abend, wenn die Wolkendecke wieder aufzieht und die Temperaturen vereinzelt bis auf eisige -7 Grad purzeln, wie wetter.com schreibt. Zum Wochenendauftakt am Samstag sagt der Wetterdienst Tiefsttemperaturen von -3 Grad voraus. Ein Trend hin zum milderen Wetter, das sich mit Temperaturen von 0 bis -2 Grad auch am Sonntag (14. Dezember) abzeichnen wird.

Wie lange hält diese eisige Kälte in Karlsruhe noch an?

Die gute Nachricht für alle Karlsruher, die es gerne etwas wärmer haben: Ein Temperaturanstieg ist in Sicht. Bereits mit Beginn der kommenden Woche soll es vorbei sein mit den Minusgraden. Prognostiziert wetter.com für Sonntag noch bis zu -3 Grad, sollen die Werte danach bis einschließlich 25. Januar nur noch am Montag, 15. Januar, unter die Null-Grad-Marke fallen – mit -2 Grad. Die Temperaturen fühlen sich demnach aber weiter kühler an.

Bereits in der kommenden Woche sollen die Werte auf bis zu sieben Grad ansteigen, am 25. Januar sind demnach sogar elf Grad zu erwarten. Allerdings wird es auch wieder deutlich bewölkter und teilweise nasser.

Laut wetteronline.de geht es sogar schneller und weiter hinauf. Hier wird von Dienstag auf Mittwoch ein regelrechter Sprung der Maximalwerte von zwei auf zwölf Grad vorhergesagt. Gerade so zweistellig kann es auch am Donnerstag werden, danach pendeln sich die Temperaturen bei niedrigen Pluswerten bis hin zu sieben oder acht Grad ein. Der Temperaturanstieg kommende Woche soll jedoch von Regen begleitet werden.

Schneit es bald in Karlsruhe und Umgebung?

Neuer Schnee scheint für Karlsruhe und Umgebung vorerst nicht in Sicht zu sein. Das ist damit zu erklären, dass die aktuell frostigen Temperaturen von einem Hoch begleitet werden, und es damit an Wolken mangelt, die für Niederschlag sorgen könnten. Wenn dann in der kommenden Woche der Himmel wieder bedeckter wird, liegen die Werte in Bereichen, in denen statt Schnee eher Regen niedergeht.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage bis Dienstag ohnehin kaum neuen Schnee voraus (Vorhersage am 11. Januar um 10.45 Uhr abgerufen). Einzig am Alpenrand können in der Nacht zum Samstag nochmal weiße Flocken fallen.