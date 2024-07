Früherer Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hönig hat weitere OP vor sich: "Alles riesenkritisch"

Der frühere Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hönig kämpft seit über zwei Monaten im Krankenhaus um sein Leben. Nach einer Operation an der Speiseröhre Mitte Mai macht sein Atemmuskel Probleme. Erst, wenn er wieder eigenständig atmen kann, kann die notwendige OP an der Hauptschlagader erfolgen.

Seine Familie, Freunde und Fans hoffen, dass sich der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig bald bessert und er operiert werden kann. Doch wie ernst die Lage nach rund 100 Tagen in einer Berliner Klinik auf der Intensivstation ist, hat ein Arzt kürzlich gegenüber der Bunte erklärt. „Das wird jetzt alles riesenkritisch. Hier geht es um die Hauptschlagader! Ich nehme an, dass seine Ärzte offen operieren müssen, heißt wirklich aufschneiden. Minimalinvasiv wird da nichts gehen. Dann brauchen sie über Stunden die Herz-Lungen-Maschine. Operationen wie diese bergen per se ein großes Risiko“, sagte der Arzt Christoph Specht.

Übrigens: Die Situation wurde zusätzlich erschwert, weil Heinz Hoenig keine Krankenversicherung hatte.

Heinz Hoenig: Wie hält seine Familie die Situation aus?

Die Familie von Heinz Hoenig gibt die Hoffnung jedoch nicht auf, wie die Bild-Zeitung vergangenen Donnerstag (25. Juli) berichtete. „Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt“, schilderte seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig, die momentan mit ihren gemeinsamen Kindern Juliano (3) und Jianni (1) in einer kleinen Wohnung in Berlin in Krankenhausnähe wohnen. Diese Entwöhnung sei „ein längerer Prozess, bei dem man nicht sagen kann, wie lange er dauern wird. Und erst danach folgen die nächsten Schritte, auch hinsichtlich der Aorta-OP.“

Bis der Schauspieler an der Hauptschlagader, der größten Schlagader des menschlichen Körpers, operiert werden kann, will dessen Ehefrau ihm so nah wie möglich sein. „Jeden Morgen, wenn ich das Klinikzimmer betrete, singe ich Heinz den leicht veränderten Refrain aus dem Lied ‚Guten Tag, liebes Glück‘ von Lea und Max Raabe vor. ‚Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, lass’ ich es rein.‘ Und dann: ‚Guten Morgen, mein Schatz, schön dich zu sehen. Du und ich, wir werden bald nach Hause gehen.‘“

Diese Hoffnung, „bald wieder zu Hause im Harz zu sein und ein wenig Ruhe als Familie genießen zu dürfen, lässt uns diesen momentanen Ausnahmezustand irgendwie ertragen“, so Kärsten-Hoenig zur Bild.

