Eltern von Kita-Kindern wählen neue Landesvertretung

In den hessischen Kitas laufen die Vorbereitungen zur Wahl der neuen Landeselternvertretung. Wahlberechtigte Eltern können sich bis zum 24. Oktober zur Teilnahme an der Abstimmung online registrieren. Die Wahlphase beginnt Mitte November. Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) rief Väter und Mütter auf, sich zu beteiligen. «Nutzen Sie die Chance, allen Eltern und Kindern eine demokratisch legitimierte Stimme zu verleihen», teilte sie in Wiesbaden mit.

Für eine qualitativ hochwertige Betreuung sei nicht nur ein gutes Zusammenspiel von Kita-Personal und Kindern nötig, sondern auch ein «Dreiklang» zwischen Trägern, Kitas und Eltern. «Dass Eltern einbezogen werden, sich einbringen können und gehört werden, ist für den Betreuungsalltag und die Zufriedenheit auf allen Seiten ein wichtiger Faktor», bekräftigte Hofmann. «Hier kommt die Landeselternvertretung ins Spiel.»

Eltern werden an Gesetzesreformen beteiligt

Das Gremium war 2023 erstmals gewählt worden und soll als Bindeglied zwischen Elternschaft und Politik dienen. Die Landeselternvertretung sei beispielsweise an der Reform des Kinder- und Jugendgesetzbuchs beteiligt gewesen, erläuterte die Ministerin.

Über die Online-Registrierung ist nicht nur die Stimmabgabe möglich, sondern auch eine Kandidatur als Delegierte oder Delegierter des Jugendamtsbezirks. Aus den Reihen der Delegierten soll im Januar 2026 die neue Kita-Landeselternvertretung gewählt werden, wie das Ministerium erläuterte. Zur Abstimmung sind auch Eltern aufgerufen, deren Kinder in der Kindertagespflege betreut werden.