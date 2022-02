Frühling - Alte Liebe, neue Liebe im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 13.2.22 den Film "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Dramatik pur im Zweiten: Im ZDF läuft im Februar "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe". Wir verraten Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin sein wird, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es die Option gibt, den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe" am 13.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Alte Liebe, neue Liebe" ist am Sonntag, 13. Februar 2022, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Sonntag schon etwas anderes vorhat, der kann sich den Film auch ganz bequem und zeitlos als Stream in die ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe"

Es war eine Überraschung, die die jungen Amelie und Ingo gleich in mehrfacher Hinsicht vor große Herausforderungen gestellt hat: Nicht nur, dass die beiden, selbst noch blutjung, die Verantwortung für ihren neugeborenen Maxi übernehmen mussten. Zusätzlich macht auch noch Ingos Mutter Tanja den jungen Eltern das Leben schwer. Sie war von Anfang an gegen die Schwangerschaft, was sie bis heute in jedmöglicher Situation durchblicken lässt. Eine extreme Belastung für Amelie und Ingo.

Dorfhelferin Katja Baumann kennt die heute 18-jährige Amelie schon lange. Als sie ihr wieder begegnet, merkt sie schnell, dass die jungen Eltern ihre Hilfe brauchen können. Aus purer Überzeugung bringt sich Katja ein. Gelingt es ihr, Tanja zu besänftigen und in die Rolle der liebenden Oma zu bringen?

Verwirrungen gibt es auch im Leben von Adrian. Er möchte die Liebe zu Lilly nicht aufgeben. Wie kann er sie nur für sich gewinnen? Das scheint wahrlich kein einfaches Vorhaben zu sein, schwärmt Lilly doch unverhohlen für Levi. Auch Katja befindet sich noch im Gefühlschaos. Sie schmerzt noch immer die Trennung von Mark - auch wenn sie Gefühle für Tom Kleinke entwickelt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Jan Steinmann - Christoph M. Orth

- Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Tom Kleinke - Jan Sosniok

- Marie Kleinke - Lara Tabea Günzel

- Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Mark Weber - Marco Girnth

- Leslie Wolf - Nadine Wrietz

- Tanja Schwarz - Annette Paulmann

- Ingo Schwarz - Levin Henning

- Levin Henning Amelie Kreuser - Hanna Binke

Kreuser - Maxi - Ari Weinkauf / Eliah Weinkauf

/ Eliah Weinkauf Andi - Sebastian Edtbauer

Levi - Moritz Bäckerling

Polizist - Sebastian Gerold

Tierarzt Dr. Freud - Andreas Borcherding

Flo - Raphael Kalkowski

"Frühling - Alte Liebe, neue Liebe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie finden "Frühling - Alte Liebe, neue Liebe" spannend, der Sonntagabend ist aber schon verplant? Kein Problem: Sie finden die Episode auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)