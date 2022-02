Frühling - An einem Tag im April im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 6.2.22 den Film "Frühling - An einem Tag im April". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Darsteller sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Dramatik pur im Zweiten: Das ZDF bringt "Frühling - An einem Tag im April" auf die deutschen Bildschirme. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es die Episode auch als Stream in der Mediathek? In diesem Text finden Sie alle relevanten Antworten.

TV-Termin: "Frühling - An einem Tag im April" am 6.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - An einem Tag im April" ist am Sonntag, 6. Februar 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. In den rund anderthalb Stunden ist Spannung garantiert. Sie sind am Sonntag bereits anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - An einem Tag im April"

Es ist ein Schicksal, wie es keiner Familie zu wünschen ist. Eines, das auch die erfahrene Katja Baumann an die Grenzen ihrer Kraft führt. Vor vielen Jahren ist die kleine Marie verschwunden. Einfach so, vom einen auf den anderen Tag. Seit diesem Tag fehlt von ihr jede Spur, die Polizei hat schon lange die Suche eingestellt. Zu wenig Anhaltspunkte gibt es zum Verbleib des Kindes.

Die Familie von Marie können und wollen das nachvollziehbarerweise nicht akzeptieren. Die Vorstellung, dem Kind könnte etwas Schlimmes zugestoßen sein, zerreißt sie. Besonders Mutter Frederike und Bruder Theo leider auch noch Jahre nach dem Verschwinden von Marie. Sie möchten die Hoffnung nicht aufgeben, sie eines Tages doch noch mal in den Arm schließen zu können.

Katja kümmert sich um die Familie. Sie hört vor allem viel zu, bietet jegliche Unterstützung an. Als Frederike erkrankt, kümmert sich die Dorfhelferin komplett um den Sohn. Schnell stellt sie fest, dass der Junge viel zu selbstständig für sein Alter ist. Kann Katja der Familie nachhaltig helfen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - An einem Tag im April" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Tom Kleinke - Jan Sosniok

Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Aniya Wendel Levi - Moritz Bäckerling

Frederike Neumeister - Barbara Romaner

- Theo Neumeister - Valentin Just

- Valentin Just Marie Kleinke - Lara Tabea Günzel

- Postbotin - Anna März

Landwirt - Franz-Xaver Zeller

"Frühling - An einem Tag im April" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Frühling - An einem Tag im April" auf keinen Fall verpassen, der Sonntagabend passt aber so gar nicht? Kein Problem: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

