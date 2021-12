Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 19.12.21 den Film "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde der Serie "Frühling": Das ZDF veröffentlicht heuteeine neue Episode. Sie heißt "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel". Sie möchten wissen, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller engagiert wurden, wie die Handlung ist und ob Sie "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" auch als kostenlosen Stream in der Mediathek finden? Dann sind Sie hier richtig. Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

TV-Termin: "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" am 19.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" ist heute am Sonntag, 19. Dezember 2021, im ZDF zu sehen. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert rund anderthalb Stunden. Wenn für Sie der Sonntag nicht passt, dann können Sie "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel"

Es ist eigentlich eine Szenerie voller Freude, Gemütlichkeit und Wohlbefinden: Der Weihnachtsmarkt in Frühling zieht zahlreiche Menschen an, die es sich bei Glühwein und Leckereien gutgehen lassen. Auch Dorfhelferin Katja Baumann und Pfarrer Sonnleitner sind zugegen. Sie bieten Waren zum Verkauf an, der Erlös geht an wohltätige Zwecke.

Als gerade etwas weniger los ist, lässt Katja den Blick schweifen. Er bleibt hängen beim Zuckerwattenstand von Familie Brennmayer. Just in dem Moment, in dem die Dorfhelferin rüberschaut, flippt der Vater der Familie aus. Sein Sohn ist in Frauenkleidern aufgetaucht, sehr zum Missfallen des. Vaters.

Katja geht rüber und bietet ihre Unterstützung.als Konfliktlöserin an. Und das, obwohl sie eigentlich gerade selbst schon genug um die Ohren hat. Jans Tod steckt ihr noch sehr in den Knochen. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um Adrian, der den Verlust des Vaters kaum verkraftet.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner

Lisa Brennmayer - Marisa Growaldt

Xaver Brennmayer - Winfried Frey

Flo - Raphael Kalkowski

Ludwig / Luna Brennmayer - Benjamin Weygand

Emily Brennmayer - Elisabeth Vajkoczy

Nora Kleinke - Aniya Wendel

- Mark Weber - Marco Girnth

- Leslie Wolff - Nadine Wrietz

- Heidrun Niedermayer - Catalina Navarro Kirner

- Kirner Jan Steinmann - Christoph M. Orth

- Franz Schichtmüller - Rainer Lott

Klara - Christin Vidovic

Frau Aigner - Evelyn Plank

Tom Kleinke - Jan Sosniok

- Lissy Krug - Ruth Wohlschlegel

"Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" unbedingt sehen, haben aber am Sonntagabend keine Zeit? Kein Problem: Sie finden die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)