Wetter: Frühling in Deutschland - bis zu 20 Grad möglich

Der Frühling will bislang nicht richtig durchstarten. Jetzt kommen doch noch wärmere Temperaturen. Bleibt es so?

Ist das noch der Winter? Oder haben wir einfach einen kalten Frühling, der nicht so recht durchstarten will? Oder etwa ein vorgezogenes April-Wetter, das den März mit einem Mix aus Schnee, Sonne, Kälte und Wind aufmischt? Diese Fragen kommen einem in den Sinn, wenn man aus dem Fenster schaut.

Wetter in Deutschland: Kommt jetzt der Frühling?

Der aktuelle Wetterbericht lässt ein bisschen auf Antworten hoffen, die zugunsten des Frühlings ausfallen: So berichtet die Seite wetterkontor.de etwa, dass die Temperaturen am 13. März 2023 auf milde 22 Grad steigen können - wenn auch in Kombination mit ungemütlich starkem Wind. Am Dienstag sollen die Temperaturen immerhin auf 16 Grad steigen. Auch der Dienst wetter.de erklärt, dass es in der Monatsmitte weiterhin in Richtung 20 Grad geht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt das mit ungewöhnlich warmen Luftmassen, die in weite Teile Deutschlands einströmen.

Ist damit der Frühling eingeläutet? Wohl eher nicht. Denn in der zweiten Monatshälfte sollen wieder kalte Temperaturen über Deutschland einfallen. Direkt hinter der Warmfront ziehen nämlich laut DWD kalte Luftmassen über die Bundesrepublik. Und bei wetter.de heißt es: "Im letzten Märzdrittel will der Frühling wieder abtauchen. Der Winter meldet sich zu Wort." Im Monatsverlauf sind also wohl eher wieder einstellige Höchsttemperaturen, Dauerfrost und möglicherweise Schnee angesagt.

Wetter in Deutschland: Wie wird der April?

Im April geht es wieder aufwärts - aber nur langsam. Wetter.de schreibt, es gebe in dem Monat lange Zeit nur einstellige Höchstwerte mit Frost in den Nächten. Erst zu Ostern soll wieder die 15-Grad-Marke erreicht werden, ab Mitte April rechnet die Meteorologie-Seite an mehreren Tagen mit 20 Grad und mehr. Auch das amerikanische Wettermodell (CFS) rechnet mit einem wärmeren April, vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands. Dann könnte der Frühling in Deutschland angekommen sein. Doch bedenken sollte man dabei, dass die Wetterprognosen für April und später zu ungenau sind, um das sicher sagen zu können.