Infos zum Münchener Frühlingsfest 2022: Öffnungszeiten, Programm, Bierzelte

In diesem Jahr findet endlich wieder das Münchner Frühlingsfest statt. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Termin, Bierzelte, Programm, Öffnungszeiten und Corona-Regeln.

Das Münchener Frühlingsfest geht 2022 in die 56. Runde. Nachdem das Volksfest in den letzten beiden Jahren eine coronabedingte Pause einlegen musste, ist es nun wieder zurück.

Auf dem Festgelände auf der Theresienwiese erwarten die Besucherinnen und Besucher zwei große Festzelte, ein Allwetter-Biergarten und über 100 verschiedene Fahrgeschäfte und Buden. Außerdem wird es ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.

Wie sieht das Programm des diesjährigen Frühlingsfests in München aus? Wann hat das Fest geöffnet? Und wie lässt sich ein Tisch in einem der Zelte reservieren? Hier bekommen Sie die Antworten auf all diese Fragen und erfahren mehr zu Termin, Öffnungszeiten, Programm, Bierzelten und Corona-Regeln beim Frühlingsfest München 2022.

Video: wetter.com

Termin: Wann findet das Frühlingsfest in München 2022 statt?

Der Startschuss für das Münchener Frühlingsfest fällt traditionell mit dem Fassanstich, der von Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner am Freitag, 22. April 2022, im Hippodrom vorgenommen wird.

Ganze 17 Tage kann ab dann auf dem Münchener Volksfest gefeiert werden, ehe das Frühlingsfest am 8. Mai 2022 wieder zu Ende geht.

Öffnungszeiten: Wann hat das Frühlingsfest in München 2022 geöffnet?

Zu diesen Zeiten können Sie dem Münchener Frühlingfest 2022 auf der Theresienwiese einen Besuch abstatten:

Lesen Sie dazu auch

Montag: 11.00 – 23.00 Uhr

11.00 – 23.00 Uhr Dienstag: 11.00 – 23.00 Uhr

11.00 – 23.00 Uhr Mittwoch: 11.00 – 23.00 Uhr

11.00 – 23.00 Uhr Donnerstag: 11.00 – 23.00 Uhr

11.00 – 23.00 Uhr Freitag: 11.00 – 23.30 Uhr

11.00 – 23.30 Uhr Samstag: 11.00 – 23.30 Uhr

11.00 – 23.30 Uhr Sonn-/ Feiertag : 11.00 – 23.00 Uhr

Programm: Das ist auf dem Frühlingsfest München 2022 geboten

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über das Programm des diesjährigen Frühlingsfests in München:

Freitag, 22. April 2022, 15.15 Uhr: Umzug der Brauereigespanne und Schausteller- Prunkwagen

Freitag, 22. April 2022, 16.00 Uhr: Faßanstich und Eröffnung durch Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner im Hippodrom

im Hippodrom Sonntag, 24. April 2022, 10.00 Uhr: Oldtimer-Korso

Dienstag, 26. April 2022, 12.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Fahrgeschäften bis 19.00 Uhr

bis 19.00 Uhr Samstag, 30. April 2022, 07.00 Uhr: Flohmarkt bis 17.00 Uhr

Dienstag, 03. Mai 2022, 12.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen an allen Fahrgeschäften bis 19.00 Uhr

bis 19.00 Uhr Sonntag, 08. Mai 2022, 10.00 Uhr: Tag des Brauchtums (Trachtler tanzen und musizieren)

Bierzelte: So reservieren Sie einen Tisch auf dem Münchener Frühlingsfest 2022

Ingesamt gibt es auf dem Münchener Frühlingsfest zwei verschiedene Bierzelte. Getrunken, gegessen und gefeiert werden kann sowohl im Hippodrom als auch in der Festhalle Bayernland.

Das Hippodrom ist eines der Festzelte auf dem Münchener Frühlingsfest 2022. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archivbild)

Sie wollen sich für Ihre Familie oder Freunde einen Tisch in einem der beiden Festzelte sichern? Reservieren können Sie ganz einfach online auf den jeweiligen Homepages der beiden Festzelte. Darüber hinaus haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Ihrem Anliegen per Telefon oder per Mail an die Festwirte zu wenden. Wie immer heißt es schnell zu sein, denn die Tische beim Münchener Frühlingsfest sind heiß begehrt. Übrigens: In diesem Jahr liegt der Bierpreis zwischen 11 und 13 Euro.

Corona-Regeln auf dem Frühlingsfest München 2022

Da Corona nach wie vor nicht aus unserem Alltag verschwunden ist, gibt es auch für das Münchener Frühlingsfest ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzepten. So wird es mehr Abstand zwischen Ständen und Fahrgeschäften und breitere Gänge geben, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

Zudem gibt es verschiedene "Verweilflächen" mit entsprechenden Sitzgelegenheiten. Eine Maskenpflicht oder entsprechende 3G, 2G oder 2G+-Regelungen gelten aber nicht.