Frühlingsfest München 2024: Öffnungszeiten, Programm und Zelte

Das Frühlingsfest in München 2024 eröffnet die Volksfestzeit. Alle Infos rund um Öffnungszeiten, Programm, Zelte, Fahrgeschäfte und Reservierung gibt es hier.

Das Frühlingsfest auf der Münchner Theresienwiese läutet vom 19. April bis zum 5. Mai 2024 die Volksfestzeit in München ein. Doch es ist nicht das erste bayrische Fest im Frühjahr. Ende März hatte bereits das Nürnberger Volksfest 2024 begonnen. Kaum eine Woche später begann das 58. Münchner Frühlingsfest mit seinen Festzelten und über 100 Schaustellerinnen und Schaustellern. Das Rahmenprogramm reicht von einem großen Flohmarkt über musikalische Acts bis zu Feuerwerken.

Wie sieht das Programm des Münchner Frühlingsfestes aus? Muss man für die Festzelte reservieren? Wie lange hat das Festgelände täglich geöffnet? Wir klären alle wichtigen Fragen rund um das Frühlingsfest in München 2024 für Sie.

Frühlingsfest 2024 in München: Termin - Wann findet das Volksfest statt?

Das Frühlingsfest startete mit dem Einzug der Brauereien und Schausteller am Freitag, dem 19. April, gefolgt vom traditionellen Anstich in der Festhalle Bayernland. Das Eröffnungswochenende dauerte bis zum Sonntag, dem 21. April 2024. Neben einem Flohmarkt fand auch ein Oldtimer-Treffen des Automobilclubs München statt. Insgesamt geht das Volksfest in München auf der Theresienwiese bis zum Sonntag, dem 5. Mai. Damit haben Besucher etwas mehr als zwei Wochen Zeit, einen Termin für ihren Besuch zu planen.

Münchner Frühlingsfest 2024: Öffnungszeiten

Das Frühlingsfest hat unter der Woche, also montags bis freitags, von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Wochenende ändern sich die Öffnungszeiten leicht: Das Volksfest öffnet samstags und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Die Festzelte schließen um 23 Uhr. Hier gibt es die Öffnungszeiten des Münchner Frühlingsfestes im Überblick:

Montag - Freitag: 11 - 23 Uhr

11 - 23 Uhr Samstag und Sonntag: 10 - 23 Uhr

Programm beim Frühlingsfest 2024 in München: Vom Oldtimertreffen bis Flohmarkt - Was erwartet die Besucher?

Das Frühlingsfest der Münchner Schausteller bietet neben rund 30 Fahrgeschäften und über 70 Buden mehrere offizielle Programmpunkte an. Neben Angeboten wie dem Eröffnungsumzug, den größten Flohmarkt Bayerns des BRK und dem Oldtimer-Treffen des Automobilclubs München am ersten Wochenende, findet auch der Tag des Brauchtums statt. An zwei Freitagabenden gibt es ein Feuerwerk. Die beiden Dienstage stehen unter dem Motto "Familiennachmittag", an denen spezielle Aktionen mit reduzierten Preisen angeboten werden.

Hier ist ein Überblick zu den wichtigsten Terminen des Rahmenprogramms auf dem Frühlingsfest 2024 in München:

Freitag, 19. April

ab 15 Uhr: Einzug der Brauereien und Schausteller auf die Theresienwiese

16 Uhr: Anstich in der traditionellen Festhalle Bayernland mit Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner

Samstag, 20. April

ab 7 Uhr: Flohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes ( BRK ) bayrischer Trachtenvereine in den Festzelten und auf dem Festgelände

Sonntag, 21. April

ab 10 Uhr: Oldtimer-Treffen des Automobilclubs München (ACM)

Dienstag, 23. April

von 12 bis 19 Uhr: Familiennachmittag mit günstigen Angeboten

Freitag, 26. April

ab 22 Uhr: Feuerwerk über dem Südteil der Theresienwiese

Sonntag, 28. April

ab 11 Uhr: Tag des Brauchtums mit bayrischer Musik & Einzug mit Pferdegespann

Dienstag, 30. April

von 12 bis 19 Uhr: Familiennachmittag mit günstigen Angeboten

Freitag, 3. Mai

ab 22 Uhr: Musikfeuerwerk über dem Südteil der Theresienwiese

Frühlingsfest München 2024: Festzelte und Musik

Es gibt zwei große Zelte: Die Festhalle Bayernland der Wirtsfamilie Schöniger (Augustiner) und das ehemalige Wiesn-Zelt Hippodrom der Familie Krätz (Spaten) laden die Besucher zu Bier, Essen, nicht alkoholischen Getränken sowie Live-Musik ein. Außerdem gibt es draußen einen Weißbiergarten.

In beiden Zelten treten täglich Bands und Blaskapellen auf. Auch bekannte Stars der Partyszene wie DJ Ötzi und Mickie Krause werden als Stargäste erwartet. Der Eintritt in die Zelte ist frei, Reservierungen sind möglich. An folgenden Terminen spielen DJ Ötzi und Mickie Krause:

Auftritt von DJ Ötzi : Montag, 22. April 2024

: Montag, 22. April 2024 Auftritt von Mickie Krause : Montag, 29. April 2024

Münchner Frühlingsfest 2024: Fahrgeschäfte und Attraktionen

Das Frühlingsfest bietet eine Vielzahl von Fahrgeschäften und Aktivitäten, darunter traditionelle und moderne Attraktionen wie das Oktoberfest-Riesenrad, Autoscooter, Geisterbahn und Schießbuden. Ein Highlight ist laut dem Veranstalter das über 50 Meter hohe Riesenrad von Willenborg, welches von ganz oben einen guten Ausblick über die Theresienwiese und München bieten soll. Eine Liste mit allen Fahrgeschäften finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.

Reservierung fürs Frühlingsfest 2024 in München: Können Tische vorab gebucht werden?

Für Besucher, die einen festen Platz in einem der Festzelte während des Frühlingsfestes in München 2024 haben möchten, ist eine rechtzeitige Reservierung empfehlenswert. Insbesondere in den Festzelten, wie der Festhalle Bayernland und dem Hippodrom, ist eine Vorabreservierung von Tischen möglich, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Die Reservierung kann über die offiziellen Webseiten der Festzelte Bayernland und Hippodrom vorgenommen werden. Dabei ist zu beachten, dass für die Reservierung möglicherweise Gebühren anfallen können.