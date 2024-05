Stuttgarter Frühlingsfest 2024: Termin, Öffnungszeiten und alle Infos zum Volksfest

Das Frühlingsfest in Stuttgart findet auch 2024 wieder statt. Alle Infos rund um Termin, Öffnungszeiten, Tickets und Fahrgeschäfte gibt es hier.

Das Stuttgarter Frühlingsfest findet 2024 bereits zum 84. Mal auf dem Cannstatter Wasen statt. Im vergangenen Jahr besuchten rund 1,4 Millionen Menschen die Veranstaltung, die traditionell zwischen Mitte April und Anfang Mai stattfindet. Vermutlich wurde das Fest Anfang der 1930er Jahre erstmals abgehalten, ein genaues Datum ist allerdings nicht bekannt. Heutzutage gilt es als das größte Frühlingsfest Europas.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde wegen der Covid-19-Pandemie auf das Fest verzichtet. 2022 kehrte das Stuttgarter Frühlingsfest schließlich zurück, allerdings ohne Festzelte, Partymusik und Feuerwerk. Dies war nicht nur der Pandemie, sondern auch dem Krieg in der Ukraine geschuldet. Im letzten Jahr fand das Fest dann wieder in gewohnter Form mit Festzelten und Feuerwerk statt.

Wann startete das Frühlingsfest in Stuttgart 2024? Wie sieht es mit Öffnungszeiten und Tickets aus und welche Fahrgeschäfte gibt es diesmal? Alle wichtigen Informationen haben wir hier zusammengefasst.

Stuttgarter Frühlingsfest 2024: Termine - Start und Ende des Fests

Das Frühlingsfest in Stuttgart 2024 startete pünktlich zur Festsaison, nämlich am 20. April. Dieser Termin fiel auf einen Samstag. Bis einschließlich zum 12. Mai besteht täglich die Möglichkeit, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten. Der Fassanstich erfolgte am Tag der Eröffnung um 11.30 Uhr, die Fahrgeschäfte nahmen schon um 11 Uhr den Betrieb auf.

Die Öffnungszeiten beim Frühlingsfest in Stuttgart 2024

Wie bereits erwähnt, ist das Stuttgarter Frühlingsfest 2024 nach dem Start am 20. April täglich für Besucher geöffnet. Neben den regulären Öffnungszeiten gibt es jedoch an einigen Tagen Abweichungen. Hier einmal alle Öffnungszeiten im Überblick:

Reguläre Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 12 - 23 Uhr

Freitag: 12 - 0 Uhr

Samstag: 11 - 0 Uhr

Sonntag: 11 - 23 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Dienstag, 30. April: 12 - 0 Uhr

Mittwoch, 1. Mai: 11 - 23 Uhr

Mittwoch, 8. Mai: 12 bis 0 Uhr

Donnerstag, 9. Mai: 11 bis 23 Uhr

Das sind die Festzelte beim Stuttgarter Frühlingsfest 2024

Fünf Festzelte erwarten die Besucher beim Frühlingsfest in Stuttgart 2024. Der Zutritt zu ihnen ist jederzeit kostenlos, allerdings werden die Zelte geschlossen, sobald sie ihre maximale Besucheranzahl erreicht haben. Mit einer vorherigen Reservierung bei den Wirten ist der Zutritt in jedem Fall sicher. Das sind die Festzelte beim Stuttgarter Frühlingsfest 2024 und ihre jeweiligen Angebote:

Zum Wasenwirt

Zu den Programm-Höhepunkten im Festzelt "Zum Wasenwirt" gehören die SWR3-Wasenpartys, SparBieraktionen und die "Nights of the Students". Gemeinsam mit den DJs von SWR3 und DASDING sorgt die Partyband "Die Grafenberger" für die musikalische Begleitung. Stuttgarter Hofbräu, grillfrische Hähnchen und viele verschiedene Spezialitäten aus der Festzeltküche bilden die kulinarischen Highlights.

Almhütte Royal

In der "Almhütte Royal" gibt es Sitzboxen, schwäbische Spezialitäten und die Möglichkeit, im sogenannten "Königsschlitten" hoch über den anderen Gästen zu schweben. Wer möchte, kann auch eine Runde mit der Karussellbar drehen. Bier zapfen Besucher üblicherweise aus dem 10-Liter-Almfass am eigenen Tisch.

Albdorf

Im "Albdorf" wird das Thema Regionalität großgeschrieben. Das bedeutet, dass mindestens 75 Prozent der Produkte, die dort angeboten werden, aus Baden-Württemberg stammen, vorzugsweise aus dem Alb-Raum sowie aus Württemberg. Darüber hinaus gibt es zwei thematisch ausgerichtete Aktionshütten, die unter dem Motto "Der Schwarzwald grüßt die Alb" und "Brände aus Baden" stehen.

Göckelesmaier

Besucher erwartet im "Göckelesmeier" eine Mischung aus Tradition und Party. Es gibt Maß und Schampus, "knuspriges Göckele" sowie ausgesuchte vegetarische und vegane Spezialitäten. Insbesondere bei sonnigem Frühlingswetter lädt der weitläufige Biergarten zum Verweilen ein.

Grandls Hofbräu Zelt

In "Grandls Hofbräu Zelt" liegt der Fokus auf der Gastronomie: Moderne regionale Einflüsse und kulinarische Trends will die Festzeltküche den Besuchern bieten. Dahinter stehen Festwirt Marcel Benz, Gastgeber in 4. Generation, und sein Team.

Frühlingsfest in Stuttgart 2024: Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Beim Stuttgarter Frühlingsfest 2024 gibt es eine Premiere bei den Fahrgeschäften: Zum ersten Mal steht "Dr. Archibald" auf dem Cannstatter Wasen. Bei dieser Attraktion handelt es sich um eine virtuelle Erlebnisbahn. Zu Fuß und fahrend bewegen sich die Gäste mit Virtual-Reality-Brillen von der Urzeit bis zur Industrialisierung. Das Fahrgeschäft ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Daneben gibt es auch in diesem Jahr wieder mehrere Überkopfschaukeln und Achterbahnen, darunter die Alpina-Bahn" und die "Wilde Maus".

Auf diese Fahrgeschäfte können sich Festbesucher ebenfalls freuen:

Wildwasserbahn

Autoscooter

Riesenrad Bellevue

Kettenkarussell Cannstatter Wellenflug

Breakdance No. 1

Geisterbahn Haunted Mansion

Petersburger Schlittenfahrt

Musik-Shop

Gibt es Tickets für das Stuttgarter Frühlingsfest 2024?

Um das Stuttgarter Frühlingsfest 2024 zu besuchen, sind keine Tickets notwendig, da der Zutritt zum Fest frei ist. Kosten fallen natürlich bei Nutzung der Fahrgeschäfte sowie in den Schausteller- und Gastronomiebetrieben an. Anlässlich eines jeden Familientags gibt es spezielle Angebote und reduzierte Preise. Familientage finden beim Frühlingsfest jede Woche statt.

Parkmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs. Das Parken dort kostet für PKW ganztägig 8 Euro, für Reisebusse 16 Euro. Vor Ort befindet sich auch ein Behindertenparkplatz. Nach Vorlage eines Behindertenausweises mit Merkzeichen "G" entfallen die Parkkosten. Das Parken in den gekennzeichneten Anwohnerparkgebieten rund um den Cannstatter Wasen ist derweil nicht gestattet.

