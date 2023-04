Um angemessen in den Frühling zu starten gibt es einige Festivitäten zum "Tanz in den Mai" 2023. Alle Infos zu den größten Veranstaltungen in Baden-Württemberg gibt es hier.

Endlich wieder ein Monat ohne "R" im Namen - das heißt, bald kann man wieder draußen sitzen, ohne dass es zu kalt ist. Die Tage werden schon länger und alles blüht und grünt.

Der "Tanz in den Mai" ist die moderne Form eines alten Brauchs, bei dem böse Geister vertrieben und gleichzeitig der Frühling eingeläutet werden sollte. Zu jener Festlichkeit am Ende des Monats April gibt es zahlreiche Möglichkeiten feiern zu gehen und buchstäblich "in den Mai zu tanzen". Die Vorfreude steigt und ab Mai heißt es hoffentlich endlich: Der Frühling ist da!

"Tanz in den Mai" 2023: Die größten Veranstaltungen in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg gibt es einige Events, die dem traditionellen Frühlingsfest alle Ehre machen. Egal ob mit Hip-Hop, Techno, Rock oder Discofox - in Städten wie Karlsruhe, Mannheim, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Heilbronn bis hin zum schwäbischen Stuttgart ist einiges geboten. DJ's und Live-Bands heizen dem neuen Frühlings-Monat kräftig ein.

Hier finden Sie alle Festlichkeiten in den größten Städten Baden-Württembergs zum "Tanz in den Mai 2023". Eine Liste mit den größten Veranstaltungen am Sonntag, dem 30. April 2023:

Stuttgart

Livemusik: Band Nightflash und Barbetrieb

Wo: Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Degerloch-Hoffeld in der Leinfeldener Straße 65, 70597 Stuttgart

Gerätehaus der Degerloch-Hoffeld in der Leinfeldener Straße 65, 70597 Wann : 17 Uhr

17 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Single-Party in "The New Grace Cocktailbar"

Wo: The New Grace SI-Centrum, Plieninger Straße 100, 70567 Stuttgart

The New Grace SI-Centrum, 100, 70567 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : 23,58 Euro

Mannheim

Hits der 90er im Blue Tower

Wo: Blue Tower, Seckenheimer Landstraße 170, 68163 Mannheim

Blue Tower, Seckenheimer Landstraße 170, 68163 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : 10 Euro

Open-Air-Party im Playa del MA

Wo: Playa del MA, Industriestraße 35, 68169 Mannheim

Playa del MA, Industriestraße 35, 68169 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : 12 Euro und 5 Euro Mindestverzehr

DJ DoubleA und DJ B-Phisto im Schneckenhof

Wo: Schneckenhof Uni Mannheim , Otto-Selz-Straße , 68131 Mannheim

Schneckenhof , , 68131 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : 7 Euro Vorverkauf, 8 Euro für Online-Tickets und 9 Euro an der Abendkasse

Hip-Hop im Soho

Wo: Soho , I7 16, 68159 Mannheim

, I7 16, 68159 Wann : 23 Uhr

23 Uhr Eintritt : 6 Euro

Karlsruhe

Amy Sue and Friends Tanz in den Mai: Soulful Live-Music

Wo: Sängerhalle Knielingen, Untere Straße 44, 76187 Karlsruhe

Sängerhalle Knielingen, Untere Straße 44, 76187 Wann : 19.30 Uhr

19.30 Uhr Eintritt : 20,36 Euro

Tanz in den Mai - mit DJ Frank und DJane Melody

Wo: Kulturhaus Mikado, Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe

Kulturhaus Mikado, Kanalweg 52, 76149 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : 6,17 Euro

DJ Boundless: 90s-2000s and today

Wo: Unverschämt Karlsruhe , Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe

Unverschämt , Bahnhofplatz 6, 76137 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Freiburg im Breisgau

Tanz in den Mai mit DJ Philipp und DJ Mario

Wo: Crash Musikkeller, Schnewlinstraße 7, 79098 Freiburg im Breisgau

Crash Musikkeller, Schnewlinstraße 7, 79098 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : frei

Tanz in den Mai mit den DJs Jo the Druje, Imischo, Mamo und Driton

Wo: Ruefetto Club, Granatgässle 3, 79102 Freiburg im Breisgau

Ruefetto Club, Granatgässle 3, 79102 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Heidelberg

"CrewLove" im Saint Club

Wo: The Saint Club, Hauptstraße 1, 69117 Heidelberg

The Saint Club, Hauptstraße 1, 69117 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : 9 Euro

"Tanzhalle" und Single-Party in Halle02

Wo: Halle02, Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Halle02, Zollhofgarten 2, 69115 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : 7 Euro für die "Tanzhalle", 10 Euro für die Single-Party

Ulm

Tanz in den Mai: Tanzfabrik

Wo: Tanzfabrik, Lessingstraße 10a, 89321 Neu-Ulm

Tanzfabrik, Lessingstraße 10a, 89321 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : 15 Euro

Tanz in den Mai: WE LOVE 2000 & 2010er w/ KESSELBEATZ

Wo: M-Club Ulm , Studio 1, Lautenberg 1, 89073 Ulm

M-Club , Studio 1, Lautenberg 1, 89073 Wann : 23 Uhr

23 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Heilbronn

Tanz in den Mai: Gartenlaube Heilbronn

Wo: Gartenlaube Heilbronn , Viehweide 13, 74080 Heilbronn

Gartenlaube , Viehweide 13, 74080 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Tanz in den Mai: Musikpark

Wo: Musikpark Heilbronn , Gottlieb-Daimler-Straße 9d, 74076 Heilbronn

, 9d, 74076 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : für die ersten 100 Gäste frei, danach 10 Euro

Tanz in den Mai mit ACME

Wo: Bukowski-live, Hafenstrasse 36, 74076 Heilbronn

Bukowski-live, Hafenstrasse 36, 74076 Wann : 23 Uhr

23 Uhr Eintritt : frei

Ludwigsburg

Tanz in den Mai - Maiball

Wo: Musikhalle Ludwigsburg , Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg

Musikhalle , 19, 71638 Wann : 19 Uhr

19 Uhr Eintritt : 52 bis 56 Euro

Tübingen

Tanz in den Mai mit Discofox

Wo: Tanzsport- und Rock'n'Roll-Zentrum (TRZ), Halle 1, Lilli-Zapf-Straße 14-16, 72072 Tübingen

Tanzsport- und Rock'n'Roll-Zentrum (TRZ), Halle 1, 14-16, 72072 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : freiwillige Spenden für die Ukraine

Oldschool Techno Classics mit Dr. Gomez

Wo: Schlachthaus, Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen

Schlachthaus, Schlachthausstraße 9, 72074 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Bären Beatz Berlin im Frau Holle

Wo: Frau Holle, Haaggasse 15/2, 72070 Tübingen

Frau Holle, Haaggasse 15/2, 72070 Wann : 23 Uhr

23 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Villingen-Schwenningen

Rock in den Mai

Wo: Gaststätte Wildpark, Hölzle 12, 78054 Villingen-Schwenningen

Gaststätte Wildpark, Hölzle 12, 78054 Wann : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Eintritt : frei

Konstanz

Katz Klub - Tanz in den Mai

Wo: Schwarze Katz, Katzgasse 8, 78462 Konstanz

Schwarze Katz, Katzgasse 8, 78462 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : 10 Euro

Tanz in den Mai - Knock out

Wo: Berry's Konstanz , Reichenaustraße 204, 78467 Konstanz

Berry's , Reichenaustraße 204, 78467 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : 8 Euro

Aalen

Tanz in den Maien mit DJ Titze und DJ Kolle

Wo: Café Wunderlich, Rittergasse 2, 73430 Aalen

Café Wunderlich, Rittergasse 2, 73430 Aalen Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : Keine Angabe

It's Mai Party

Wo: Kantine26, Alfred-Leikam-Strasse 7, 73430 Aalen

Kantine26, 7, 73430 Aalen Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : 9 Euro

Sindelfingen

Tanz in den Mai mit Go Ahead

Wo: 4. Kulturfest Sindelfingen , Calwer Straße 36, 71063 Sindelfingen

4. Kulturfest , 36, 71063 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Schwäbisch Gmünd

Tanz in den Mai im Bettringer Festzelt

Wo: Festzeltgelände beim Bettringer Freibad, Wolf-Hirth-Straße 55, 73529 Schwäbisch Gmünd

Festzeltgelände beim Bettringer Freibad, 55, 73529 Wann : 19.30 Uhr

19.30 Uhr Eintritt : 13 Euro

Offenburg

Tanz in den Mai mit Dirk Leandro

Wo: Apfelbaum Offenburg , Im Drachenacker 6, 77656 Offenburg

Apfelbaum , Im Drachenacker 6, 77656 Wann : 21 Uhr

21 Uhr Eintritt : Keine Angabe

Göppingen

Discofox, Standards & Mixed Music mit DJ Frank

Wo: Bamboleo Musik, Tanz-Bar, Heinrich-Landerer-Straße 56, 73037 Göppingen

Bamboleo Musik, Tanz-Bar, 56, 73037 Wann : 20 Uhr

20 Uhr Eintritt : 6 Euro

Ludwigshafen

Musikpark: "Daisy Dee Club Rotation"

Wo: Musikpark Ludwigshafen , Berliner Platz1, 67059 Ludwigshafen

, Berliner Platz1, 67059 Wann : 22 Uhr

22 Uhr Eintritt : 8 Euro und 3 Euro Mindestverzehr

Homebase: DJ Tim Etzel und DJ Luna