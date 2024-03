Volksfest Nürnberg 2024: Öffnungszeiten, Programm und Fahrgeschäfte auf dem Frühlingsfest

2024 findet wieder das Volksfest in Nürnberg statt. Wissenswertes rund um Öffnungszeiten, Programm und Fahrgeschäfte auf dem Frühlingsfest gibt es hier.

Wenn sich das Frühjahr nähert, beginnt wieder die Volksfestzeit - eine Tradition, die vor allem in Bayern vielerorts zelebriert wird. Sei es das traditionelle bayerische Oktoberfest, der Plärrer in Augsburg oder das Nürnberger Frühlingsfest, das wir Ihnen hier vorstellen möchten.

Wann findet das Volksfest in Nürnberg 2024 statt? Wie sieht das Programm aus? Welche Fahrgeschäfte wird es geben? Wir versorgen Sie in diesem Artikel mit den wichtigsten Informationen zum Nürnberger Frühlingsfest 2024.

Wann findet das Nürnberger Volksfest 2024 statt?

Ein Frühlingsfest findet natürlich auch im Frühling statt, der laut Kalender von 20. März bis zum 20 Juni 2024 andauert. Das Nürnberger Volksfest dauert nicht ganz so lange - es beginnt am 30. März und endet am 14. April 2024.

Nürnberger Volksfest 2024: Öffnungszeiten des Frühlingsfests

Die Pforten des Nürnberger Volksfests werden jeden Tag von 14 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. An Samstagen kann bis Mitternacht gefeiert werden. An den Sonn- und Feiertagen beginnt das Volksfest bereits um 13 Uhr. Eine Übersicht zu den Öffnungszeiten finden Sie hier:

Montag - Freitag: 14 bis 23 Uhr

14 bis 23 Uhr Samstag: 14 bis 24 Uhr

14 bis 24 Uhr Sonn- und Feiertag : 13 bis 23 Uhr

Nürnberger Volksfest 2024: Programm - Was ist geboten?

Die Informationen verdanken wir dem offiziellen Programm, das der Veranstalter des Nürnberger Frühlingsfests veröffentlicht hat:

30. März 2024

Betriebsbeginn: 14 Uhr

Verkauf von Gutscheinheften für den guten Zweck: 14 Uhr

Osterhasen am Eingang Bayernstraße: 14 Uhr bis 16 Uhr

Offizieller Bieranstich mit OB Marcus König, Flo und Dippi: 17 Uhr

31. März 2024

Volksfestführung der Gästeführer: 13 Uhr

Osterhasen am Eingang Bayernstraße: 14 Uhr

1. April 2024

Osterhasen am Eingang Bayernstraße: 14 Uhr

2. April 2024

Buntes Volksfesttreiben: ganztägig

3. April 2024

Familientag

4. April 2024

Griechischer Abend mit einheitlicher Musik an allen Fahrgeschäften und buntem Programm: 18 Uhr

5. April 2024

Volksfest-Culinaria: ganztägig

Prinzessinnen und Superhelden: 16 Uhr

Nacht der 1000 Lichter mit Hochfeuerwerk: 22.15 Uhr

6. April 2024

Buntes Volksfestreiben und Anreise der Bulldogs

7. April 2024

Volksfestführung der Gästeführer: 13 Uhr

Traktortreffen: 16 Uhr

Schminkfee: 12.30 Uhr

Kasperltheater im Frankendorf : 14 Uhr bis 16 Uhr

: 14 Uhr bis 16 Uhr Star Wars Fans und Maskottchenparade rund um den Platz mit Clownsorchester

8. April 2024

Evangelischer Gottesdienst bei Gigerlas Lössel mit Schaustellerseniorentreffen

9. April 2024

Buntes Volkfesttreiben: ganztägig

10. April 2024

Familientag: ganztägig

11. April 2024

Ladies Night: 18 Uhr

12. April 2024

Magic Friday - Lichterzauber: 18 Uhr bis 19 Uhr

13. April 2024

Großes Oldtimertreffen mit Fahrerstammtisch: 16 Uhr

14. April

Volksfestführung der Gästeführer: 13 Uhr

Abschlussfeuerwerk: 22.15 Uhr

Fahrgeschäfte und Stände beim Nürnberger Volksfest 2024

Neben zahlreichen Süßigkeiten und Bratwurstsemmeln gibt es natürlich auch einige Fahrgeschäfte. Eine kleine Auswahl haben wir hier für Sie, weitere Infos gibt es auf der Webseite der Veranstalter: