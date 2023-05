FSME-Risikogebiete in Deutschland 2023: Gefahr durch Zecken

Zecken übertragen die Hirnhautentzündung FSME. Seit 2023 gibt es drei neue Risikogebiete in Deutschland. Hier erfahren Sie, ob auch Ihre Region ein FSME-Rikiskogebiet ist.

Gefährlich wird der Gemeine Holzbock, wenn er hungrig wird. Das Tier ist im Volksmund als Zecke bekannt und wartet meist auf Grashalmen und im Gestrüpp auf ein Säugetier oder einen Menschen, dessen Blut die Zecke saugt. Der Biss wird meist erst bemerkt, wenn sich das Tier schon in der Haut verbissen hat und sich vollsaugt. Doch die Folgen des Bisses können schwerwiegen: Zecken können unter anderem die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen, kurz FSME.

Für die Krankheit werden in Deutschland Risikogebiete ausgewiesen. Dort sollte man Zeckenbisse besonders ernst nehmen. Dieses Jahr sind drei neue Landkreise in die Liste der rund 180 FSME-riskanten Bezirke aufgenommen worden. Neu dabei ist jetzt auch eine Millionenstadt. Welche FSME-Risikogebiete es in Deutschland gibt, erfahren Sie in diesem Artikel

Nach Zeckenbiss: Was ist FSME?

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wird die Krankheit durch Viren hervorgerufen. Die Erreger kommen in vielen Ländern Europas vor, auch in Deutschland. Das FSME-Virus vermehrt sich hauptsächlich in kleinen Säugetieren und wird dann über infizierte Zecken auf den Menschen übertragen. Deshalb werden die meisten FSME-Erkrankungen in der Zeckensaison im Frühjahr und im Sommer, vereinzelt auch im Herbst, beobachtet. FSME kann nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Erkrankte haben grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, später kommt es möglicherweise zu einer Hirnhaut- oder Rückenmarkentzündung, die mit Lähmungen an Armen und Beinen, Schluck- und Sprechstörungen oder Atemlähmungen einhergehen kann. Während jüngere Patienten nur wenig Symptome haben, verläuft die Krankheit mit zunehmendem Alter schwerer, so die BZgA. Vor allem Senioren sind demnach anfälliger für schwere Krankheitsverläufe.

FSME-Risikogebiete in Deutschland: Warum gibt es unterschiedliche Risikogebiete?

Die Gefahr, durch einen Zeckenbiss an FSME zu erkranken, ist nicht überall in Deutschland gleich hoch. Das liegt unter anderem daran, dass Zecken im Süden und in der Mitte Deutschlands häufiger vorkommen als im Norden der Bundesrepublik. Allerdings dehnt sich der Lebensraum des Überträgertiers laut Universität Hamburg aufgrund der günstigen klimatischen Veränderungen immer weiter nach Norden aus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist deshalb regelmäßig die aktuellen FSME-Risikogebiete für Deutschland aus. Die Einstufung dieser Gebiete basiert auf Daten zu gemeldeten FSME-Erkrankungen von 2002 bis 2022. Und aufgrund dieser Datenlage wurden 2023 drei neue Landkreise als Risikogebiete eingestuft.

Alle FSME-Risikogebiete in Deutschland im Überblick

Ein Infektionsrisiko mit FSME besteht laut RKI vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und Brandenburg. Hinzu kommen einzelne Risikogebiete in anderen Bundesländern. Dem RKI zufolge kommt es vereinzelt auch zu Infektionen außerhalb ausgewiesener Risikogebiete.

Im Folgenden finden Sie die einzelnen Landkreise (LK) und Stadtkreise (SK) aufgelistet, die für 2023 vom RKI als FSME-Risikogebiet eingestuft sind.

FSME-Risikogebiete in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gelten als FSME-Risikogebiete:

LK Alb-Donau-Kreis

SK Baden-Baden

LK Biberach

LK Böblingen

LK Bodenseekreis

LK Breisgau-Hochschwarzwald

LK Calw

LK Emmendingen

LK Enzkreis

LK Esslingen

SK Freiburg i. Breisgau

LK Freudenstadt

LK Göppingen

SK Heidelberg

LK Heidenheim

LK Heilbronn

LK Hohenlohekreis

SK Karlsruhe

LK Karlsruhe

LK Konstanz

LK Lörrach

LK Ludwigsburg

LK Main-Tauber-Kreis

SK Mannheim

LK Neckar-Odenwald-Kreis

LK Ortenaukreis

LK Ostalbkreis

SK Pforzheim

LK Rastatt

LK Ravensburg

LK Rems-Murr-Kreis

LK Reutlingen

LK Rhein-Neckar-Kreis

LK Rottweil

LK Schwäbisch Hall

LK Schwarzwald-Baar-Kreis

LK Sigmaringen

SK Stuttgart

LK Tübingen

LK Tuttlingen

SK Ulm

LK Waldshut

LK Zollernalbkreis

FSME-Risikogebiete in Bayern

In Bayern gelten als FSME-Risikogebiete:

LK Aichach-Friedberg

LK Altötting

SK Amberg

LK Amberg-Sulzbach

SK Ansbach

LK Ansbach

SK Aschaffenburg

LK Aschaffenburg

LK Augsburg

LK Bad Kissingen

LK Bad Tölz-Wolfratshausen

SK Bamberg

LK Bamberg

SK Bayreuth

LK Bayreuth

LK Berchtesgadener Land

LK Cham

SK Coburg

LK Coburg

LK Dachau

LK Deggendorf

LK Dillingen a. d. Donau

LK Dingolfing-Landau

LK Donau-Ries

LK Ebersberg

LK Eichstätt

LK Erding

SK Erlangen

LK Erlangen-Höchstadt

LK Forchheim

LK Freising

LK Freyung-Grafenau

LK Fürstenfeldbruck (seit 2023 neu)

SK Fürth

LK Fürth

LK Garmisch-Partenkirchen

LK Günzburg

LK Haßberge

SK Hof

LK Hof

SK Ingolstadt

SK Kaufbeuren

LK Kelheim

SK Kempten

LK Kitzingen

LK Kronach

LK Kulmbach

LK Landsberg a. Lech

SK Landshut

LK Landshut

LK Lichtenfels

LK Lindau

LK Main-Spessart

SK Memmingen

LK Miesbach

LK Miltenberg

LK Mühldorf a. Inn

LK München

SK München (seit 2023 neu)

LK Neuburg-Schrobenhausen

LK Neumarkt i. d. OPf.

LK Neustadt a. d. Waldnaab

LK Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim

LK Neu-Ulm

SK Nürnberg

LK Nürnberger Land

LK Oberallgäu

LK Ostallgäu

SK Passau

LK Passau

LK Pfaffenhofen a. d. Ilm

LK Regen

SK Regensburg

LK Regensburg

LK Rhön-Grabfeld

SK Rosenheim

LK Rosenheim

LK Roth

LK Rottal-Inn

SK Schwabach

LK Schwandorf

LK Schweinfurt

LK Starnberg

SK Straubing

LK Straubing-Bogen

LK Tirschenreuth

LK Traunstein

LK Unterallgäu

SK Weiden i. d. OPf.

LK Weilheim-Schongau

LK Weißenburg-Gunzenhausen

LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge

SK Würzburg

LK Würzburg

FSME-Risikogebiete in Brandenburg

In Brandenburg gelten als FSME-Risikogebiete:

LK Oberspreewald-Lausitz

LK Oder-Spree

LK Spree-Neiße

FSME-Risikogebiete in Hessen

In Hessen gelten als FSME-Risikogebiete:

LK Bergstraße

SK Darmstadt

LK Darmstadt-Dieburg

LK Fulda

LK Groß-Gerau

LK Main-Kinzig-Kreis

LK Marburg-Biedenkopf

LK Odenwaldkreis

SK Offenbach

LK Offenbach

FSME-Risikogebiete in Sachsen

In Sachsen gelten als FSME-Risikogebiete:

LK Bautzen

SK Chemnitz

SK Dresden

LK Erzgebirgskreis

LK Görlitz

LK Meißen

LK Mittelsachsen

LK Sächsische Schweiz- Osterzgebirge

LK Vogtlandkreis

LK Zwickau

FSME-Risikogebiete in Thüringen

In Thüringen gelten als FSME-Risikogebiete:

SK Gera

LK Greiz

LK Hildburghausen

LK Ilm-Kreis

SK Jena

LK Saale-Holzland-Kreis

LK Saale-Orla-Kreis

LK Saalfeld-Rudolstadt

LK Schmalkalden-Meiningen

LK Sonneberg

SK Suhl

LK Weimarer Land

Weitere FSME-Risikogebiete in Deutschland

In weiteren Bundesländern hat das RKI bislang nur vereinzelte Kreise als FSME-Risikogebiet eingestuft. Das sind:

In Niedersachsen : LK Emsland

: LK Emsland In Nordrhein-Westfalen : SK Solingen

: SK In Rheinland-Pfalz : LK Birkenfeld

: LK Birkenfeld Im Saarland : LK Saarpfalz-Kreis

: LK Saarpfalz-Kreis In Sachsen-Anhalt : LK Anhalt-Bitterfeld und SK Dessau-Roßlau (seit 2023 neu)

Leben im FSME-Risikogebiet: Was muss man zum Schutz beachten?

Um sich vor FSME zu schützen, rät die BZgA zu zwei wichtigen Aspekten: Einerseits sollte ein Zeckenbiss selbst vermieden werden. Dafür ist es ratsam, bei einer Wanderung durch Sträucher und hohes Gras, beim Joggen oder Spazieren, geschlossene Schuhe, langärmlige Hemden und lange Hosen zu tragen. Auch Zeckenschutzmittel auf der Haut sind effektiv. Aber Achtung: Die Wirkung der Mittel ist zeitlich begrenzt und bietet keinen vollständigen Schutz.

Nach dem Aufenthalt in der Natur sollte der Körper gründlich nach Zecken abgesucht werden - besonders gründlich in den Kniekehlen, in den Leisten, unter den Achseln, hinter den Ohren sowie am Kopf und Haaransatz. Sollten Sie eine Zecke am Körper entdecken, entfernen Sie diese möglichst schnell, am besten mit einer Pinzette oder mit einem speziellen Instrument zur Zeckenentfernung.

Der andere effiziente Schutz vor FSME ist die Schutzimpfung. Menschen, die in FSME-Risikogebieten wohnen, arbeiten oder sich dort aus anderen Gründen aufhalten und dabei ein Risiko für Zeckenstiche haben, empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine solche FSME-Impfung. Denn laut RKI seien 98 Prozent der 2022 übermittelten FSME-Erkrankten gar nicht oder nur unzureichend gegen FSME geimpft gewesen. Weitere Informationen zur FSME-Impfung gibt es auf dem Info-Angebot der BZgA.