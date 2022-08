"Fuchs und Strohe liefern ab": Termin, Übertragung, Wiederholung und alle Infos

Im September gibt es "Fuchs und Strohe liefern ab" auf Vox zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Termin, Übertragung und Wiederholung für Sie.

Im September gibt es eine Spezial-Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab!" bei Vox zu sehen: Der Titel "Fuchs und Strohe liefern ab!" verrät natürlich bereits im voraus, wer die Protagonisten des Specials sein werden. Statt Tim Mälzer und Steffen Henssler werden Viktoria Fuchs und Max Strohe den Star-Koch-Lieferdienst übernehmen und sich im Duell an die unvorhersehbaren Bestellungen heranwagen. Im Gegensatz zum Original ändern sich aber nicht nur die Köche, denn Fuchs und Strohe werden nicht wie sonst zu den Kunden nach Hause liefern, sondern überwiegend Outdoor-Locations in Hamburg anfahren. Ansonsten ändert sich am Konzept der Sendung nichts: die beiden Profi-Köche erhalten nur vage Informationen dazu, was ihre Kunden gerne auf dem Teller hätten. Nach dem Essen wird auch wie gewohnt eine Bewertung abgegeben – am Ende entscheiden die Punkte darüber, wer das Liefer-Duell gewonnen hat.

Sie möchten mehr zu "Fuchs und Strohe liefern ab!" erfahren? Wann gibt es die Spezial-Sendung bei Vox im TV zu sehen? Kann man die ganze Folge auch in der Wiederholung sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

Termin von "Fuchs und Strohe liefern ab": Wann gibt es das Special im TV zu sehen?

Eine Woche nachdem Tim Mälzer und Steffen Henssler mit Folge 4 von "Mälzer und Henssler liefern ab!" bei Vox zu sehen waren, dürfen dann auch Max Strohe und Viktoria Fuchs an den Herd: "Fuchs und Strohe liefern ab" läuft am 11. September 2022 um 20.15 Uhr bei Vox. Im Original sind immer auch prominente Gäste dabei, deren Bestellungen die Köche so gut es geht zubereiten müssen. In der Spezial-Ausgabe werden Viktoria Fuchs und Max Strohe von fünf Football-Spielern der "Hamburg Sea Devils" besucht, die sich durch die gesamte Tageskarte bestellen.

Übertragung von "Fuchs und Strohe liefern ab" live im TV und Stream

Die Spezial-Ausgabe "Fuchs und Strohe liefern ab", die auf der Serie "Mälzer und Henssler liefern ab!" basiert, läuft am 11. September 2022 um 20.15 Uhr live im TV bei Vox. Neben der Übertragung im Fernsehen, können Sie die Sendung aber auch online im Stream verfolgen. Der Live-Stream von Vox wird von der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung gestellt und kann nur mit einem kostenpflichtigen Abo angeschaut werden. Laut Angaben des Senders kostet das Premium-Abo bei RTL+ 4,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

"Fuchs und Strohe liefern ab": Ganze Folge als Wiederholung ansehen

Sollten Sie am Sonntag, den 11. September 2022, keine Zeit haben dann können Sie "Fuchs und Strohe liefern ab!" auch nachträglich in der Wiederholung sehen. Genau wie beim Live-Stream gibt es auch die ganze Folge der Spezial-Ausgabe nach der Ausstrahlung auf Abruf bei RTL+ zu sehen. Bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung der Episode ist das auch kostenlos und ohne Premium-Account möglich. Sollten Sie die ganze Folge auch danach noch ansehen wollen, benötigen Sie auch hier das kostenpflichtige Abo.

Viktoria Fuchs und Max Strohe: Die Kontrahenten vorgestellt

Viktoria Fuchs:

Nach ihrer Kochausbildung im Restaurant "Hirschen" in Sulzburg war Viktoria Fuchs unter anderem im "Le Canard" in Hamburg tätig und arbeitete später außerdem im "Luce d'Oro" auf Schloss Elmau. Nun leitet sie in sechster Generation die Küche des Hotels "Spielweg" in Münstertal im Schwarzwald. Im Fernsehen war Fuchs bereits bei "Ready to beef!" und "Kitchen Impossible" zu sehen und außerdem ist sie seit 2021 Jurorin in der Kochsendung "Die Küchenschlacht" dabei.

Max Strohe:

Im Gegensatz zu Viktoria Fuchs wurde Max Strohe nicht in einem Gastronomie-Betrieb groß – sein Vater ist Antiquitätenhändler. Strohe machte seine Ausbildung zum Koch in der "Wendelinusstube" und im "Hohenzollern" und arbeitete später in den Restaurants "The Grand", im "Parkstern und im "Frau Mittenmang", bevor er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sein eigenes Lokal namens "tulus lotrek" eröffnete. 2017 erhielt die Küche des Restaurants den ersten Michelin-Stern. Auch er war bei "Kitchen Impossible" dabei, trat bei "Ready to beef!" gegen Tim Mälzer an und war außerdem Gast-Juror in der Sat.1-Show "The Taste". (AZ)