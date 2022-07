"Für Jojo": Turbulenter Hochzeits-Verhinderungs-Film – alle Infos

Netflix hat den Film "Für Jojo" in sein Programm aufgenommen. Hier kommen alle Infos zu Handlung, Besetzung und Stream. Am Schluss finden Sie den offiziellen Trailer.

"Für Jojo" ist ein turbulenter Mix aus Coming-of-Age, Freundschafts-Drama und Hochzeits-Crasher. Neugierig? Hier kommen die Details.

"Für Jojo": Wann war der Start bei Netflix?

Der Streaming-Anbieter hatte den Exklusiv-Start des Films auf den 11. Juli 2022 gelegt. Bereits am 24. Juni 2022 war die Weltpremiere von "Für Jojo" auf dem 39. Filmfest München gefeiert worden - im Beisein der Hauptdarstellerinnen Caro Cult und Nina Gummich. Auch die Regisseurin Barbara Ott und der Produzent Alexander Funk waren vor Ort.

Handlung: Worum geht es im Film "Für Jojo"?

Die unzertrennlichen Freundinnen Jojo und Paula kosten das Leben als junge Singlefrauen in Berlin so richtig aus. Doch plötzlich wird die jahrelange enge Freundschaft der beiden auf eine harte Probe gestellt: Jojo trifft wie aus heiterem Himmel den Mann ihrer Träume, sie schwebt auf einer rosaroten Wolke Sieben. Daniel stammt ausgerechnet aus ihrem Heimatort und hat durchaus vor, mit Jojo genau dort die gemeinsame Zukunft zu starten – ewig weit weg von der Hauptstadt, und natürlich möglichst ohne Paula. Für diese klappt das komplette Universum zusammen. Der Trennungsschmerz treibt sie fast in den Wahnsinn. Jojo war bisher ihre stabilste Stütze und Seelenverwandte, die darf auf keinen Fall weg. In ihrem Trennungsschmerz und ihrer Angst vor Vereinsamung versucht Paula, ihre Freundin vom vermeintlich größten Fehler ihres Lebens abzuhalten – der Hochzeit mit Daniel. Unbedingt will sie einen Keil zwischen die beiden Frischverliebten donnern.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Für Jojo"?

Caro Cult als Paula

Nina Gummich als Jojo

als Steven Sowah als Daniel

Sidsel Hindhede als Freja

Louis Nitsche als Janosch

In weiteren Rollen sind Tristán López, Pascal Houdus und Iskander Madjitov zu sehen.

Hinter der Kamera waren diese Damen und Herren tätig:

Regie: Barbara Ott

Drehbuch: Stefanie Ren

Produzent: Alexander Funk

Kamera : Falko Lachmund

: Editor: Gregory Schuchmann

Produktionsdesign: Janina Schimmelbauer

Kostümdesign: Tina Eckhoff

Musik: John Gürtler und Jan Miserre

Die Produktion lag in den bewährten Händen von Oberon Film GmbH und Netflix.

Stream von "Für Jojo" bei Netflix

Netflix ist – Stand Juni 2022 – mit 222 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Streaming-Entertainment-Dienst weltweit.

"Für Jojo": Der Trailer zum Netflix-Film