Deutsches Ehepaar tot auf Fuerteventura aufgefunden – Rätsel um Hintergründe

Auf der kanarisches Insel Fuerteventura ist ein deutsches Ehepaar tot aufgefunden wurden. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus, stehen aber vor Rätseln.

Es war ein schrecklicher Fund, welchen ein Hotelangestellter auf Fuerteventura machte. In einem Hotelzimmer der Ferienanlage Club Aldiana entdeckte er zwei Leichen, die nebeneinander auf dem Bett lagen. Mittlerweile ist klar: Es handelte sich um ein deutsches Ehepaar, welches in der beliebten Anlage urlaubte. Das berichtet die Fuerteventurazeitung. Demnach wurden der Mann und die Frau bereits am vergangenen Donnerstag, 13. April, tot aufgefunden. Für die örtlichen Behörden auf der kanarischen Insel und Ermittler ist es ein Fall mit vielen Rätseln.

Fuerteventura: Ehepaar tot in Hotelzimmer gefunden – Angehörige meldeten sich an der Rezeption

Angehörige des Ehepaars hatten sich an der Rezeption der Ferienanlage gemeldet, da sie das Ehepaar nicht erreichen konnten. Daraufhin schaute ein Angestellter in dem Hotelzimmer nach – und landete in einem Horrorszenario. Auf dem Bette des Zimmers lagen eine reglose Frau und ein regloser Mann. Schnell wurde klar, dass beiden nicht mehr geholfen werden kann. "Die lokale Polizei wurde umgehend informiert und hat sofortige Ermittlungen aufgenommen", teilte die Aldiana GmbH, welche hinter der Ferienanlage im Ort Pájara im Süden der Insel steht, am Sonntag in Frankfurt mit: "Der Tod der Gäste hat uns erschüttert und unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen".

Das Auswärtige Amt teilte am Sonntag mit, dass das Konsulat in Las Palmas mit den örtlichen Behörden in Kontakt stehe. Die Angehörigen werden demnach konsularisch unterstützt. Die kanarische Insel Fuerteventura gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen von deutschen Touristen. Laut Bild soll es sich bei den Toten um einen 46 Jahre alten Mann und eine 42 Jahre alte Frau handeln. Woher sie genau stammen, war zunächst unklar.

Totes Ehepaar auf Fuerteventura: Tatort gibt Rätsel auf

Bei der Frau sollen mehrere schwere Verletzungen am Kopf deutlich sichtbar gewesen sein. Der Mann lag mit einer Plastiktüte über dem Kopf auf dem Bett. Sein Körper war voller Blut. Örtliche Behörden und Einsatzkräfte sicherten das Hotelzimmer ab und sammelten Spuren. Auch die Aufnahmen von Sicherheitskameras sollen ausgewertet werden. Von den Spuren soll es eine ganze Menge geben, sie sollen laut den Ermittlern aber mehr Fragen als Antworten mit sich bringen. Der Tatort stellt ein großes Rätsel dar.

Die Autopsie im Rechtsmedizinischem Institut in der Insel-Hauptstadt Puerto del Rosario ergab, dass die Frau an Kopfverletzungen starb, die mit einem schweren Gegenstand herbeigeführt wurden. Der Mann ist erstickt. Eines der größten Rätsel: Warum war der 46-Jährige voller Blut, obwohl er erstickte?

Deutsches Ehepaar tot auf Fuerteventura gefunden – war es eine Beziehungstat?

Vieles scheint auf eine sogenannte Beziehungstat hinzuweisen. Die spanische Regierungsstelle für die Bekämpfung häuslicher Gewalt teilte mit, dass es Hinweise darauf gebe, dass der Mann seine Ehefrau getötet hat. Die spanische Polizei machte dazu aber zunächst keine Angaben.

Die Zeitung Canarias7 berichtet, dass die Spuren nahelegen, dass der Mann seine Frau erschlagen hat. Danach soll er sich durch die Plastiktüte selbst das Leben genommen haben. Zuvor soll er den Tatort verändert haben, um den Mord zu verschleiern. So habe er auch die Leiche der Frau gewaschen. Die Hintergründe und ein mögliches Motiv waren zunächst unklar. Die Ermittlungen der Guardia Civil, der spanischen Polizei, laufen auf Hochtouren, wie eine Delegation der spanischen Regierung bekanntgab.