Polizei nimmt Katzenbaby in Obhut

Es ist flauschig, noch klein und hat große Augen: Die Polizei hat an der Autobahn 67 bei Lorsch in Südhessen vorübergehend ein Katzenbaby in Obhut genommen. Eine Reinigungskraft hatte am Dienstag ein Rascheln in einem Karton bemerkt, der draußen auf einem Polizeigelände an der Rastanlage Lorsch-West stand. Als sie nachschaute, kam die kleine Katze zum Vorschein, wie die Polizei mitteilte.

Wie sie dorthin kam, ist unklar, die Suche nach weiteren Jungtieren in der Umgebung blieb erfolglos. Die Polizisten nahmen das Tier mit und übergaben es dem Tierheim Heppenheim. Die Beamten hoffen nun, dass das Kätzchen bald ein neues Zuhause findet.