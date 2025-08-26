Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Fund bei Bauarbeiten: 50-Kilo-Kriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Fund bei Bauarbeiten

50-Kilo-Kriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Schon wieder wird in Hessen eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger taucht bei Bauarbeiten auf und soll rasch entschärft werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Bombe wiegt 50 Kilo. (Symbolbild)
    Die Bombe wiegt 50 Kilo. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) ist eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das Gebiet rund um den Fundort wurde in einem Radius von 300 Metern abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien vor Ort, um den Blindgänger zeitnah zu entschärfen.

    Erst am Montagabend war auf einem Feld im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt worden. Dabei wurde eine Überlandleitung für Strom beschädigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden