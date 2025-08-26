50-Kilo-Kriegsbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Bei Bauarbeiten in einem Gewerbegebiet in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) ist eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das Gebiet rund um den Fundort wurde in einem Radius von 300 Metern abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien vor Ort, um den Blindgänger zeitnah zu entschärfen.

Erst am Montagabend war auf einem Feld im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt worden. Dabei wurde eine Überlandleitung für Strom beschädigt.