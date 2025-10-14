Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Fund von Kinderleiche: Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht

Fund von Kinderleiche

Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht

Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht.
    Tagelang hatten zahlreiche Einsatzkräfte fieberhaft nach dem achtjährigen Fabian gesucht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

    Tagelang wurde nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow gesucht. Dann findet die Polizei nach einem Hinweis eine Kinderleiche in einem Wald unweit der mecklenburgischen Stadt. Viele Fragen sind noch offen. Ein Überblick.

    Was wir wissen:

    Was wir nicht wissen:

    Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt.
    Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei einer in einem Waldstück bei Güstrow gefundenen Kinderleiche um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
    Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen.
    Mit großer Anstrengung suchte die Polizei nach dem Jungen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden