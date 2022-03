"Funeral for a Dog": Infos zu Handlung und Besetzung

"Funeral for a Dog" ist ab Mitte März bei Sky zu sehen. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es den aktuellen Trailer der neuen Serie.

Mit "Funeral for a Dog" erweitert der Streaminganbieter Sky sein Angebot Mitte März um eine neue Dramaserie. Die Serie basiert auf dem Roman "Bestattung eines Hundes" von Schriftsteller Thomas Pletzinger.

"Funeral for a Dog" wird von der Flare Entertainment produziert. Regie führen David Dietl und Barbara Albert. Als Autoren der Serie zeichnen neben Thomas Pletzinger auch Hanno Hackfort und Bob Konrad verantwortlich.

Worum geht es in der Serie "Funeral for a Dog"? Und wie sieht die Besetzung aus? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Start, Handlung, Folgen und die Schauspieler im Cast von "Funeral for a Dog". Am Ende finden Sie außerdem den offiziellen Trailer der Serie.

Video: wetter.com

Seit wann ist "Funeral for a Dog" bei Sky zu sehen?

Die Sky-Serie "Funeral for a Dog" ist seit dem 17. März immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic ausgestrahlt.

Außerdem steht die komplette Staffel der Serie seit dem 17. März beim Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q zum Abruf bereit.

Handlung: Worum geht es in "Funeral for a Dog"?

Der Journalist Daniel Mandelkern macht sich für ein Interview auf die Reise zu dem bekannten Schriftsteller Mark Svensson, der zurückgezogen an einem See in Italien wohnt. Dort angekommen wird der Journalist in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuuli und Felix, der Tuulis verschwundener Lebensgefährte ist, mit hineingezogen.

Es ist die Geschichte einer großen Liebe zwischen drei Menschen, die in Südamerika begonnen hat, über den Polarkreis bis hin zu den Geschehnissen des 11. Septembers in New York reicht und eines Tages mit einem großen Verlust endete. Daniel glaubt, die Geschichte aus Svenssons Roman wiederzuerkennen. Aber irgendetwas stimmt nicht, und als er noch tiefer in alles eintaucht, macht er eine schockierende Entdeckung.

Episoden: Das sind die Folgen von "Funeral for a Dog"

Die Drama-Serie "Funeral for a Dog" besteht aus insgesamt acht Episoden, die alle eine Länge von circa 45 Minuten haben. Hier finden Sie eine Übersicht über die Titel der jeweiligen Folgen:

Folge 1: Astroland (17. März 2022)

Folge 2: Paradiso (17. März 2022)

Folge 3: Karvasmantel (24. März 2022)

Folge 4: Shitty City (24. März 2022)

(24. März 2022) Folge 5: Samuli (31. März 2022)

Folge 6: Froschschenkel (31. März 2022)

Folge 7: Malpensa (07. April 2022)

Folge 8: Bestattung eines Hundes (07. April 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Funeral for a Dog"?

Albrecht Schuch spielt die Hauptrolle des Journalisten Daniel Mandelkern in "Funeral for a Dog". Der Schriftsteller Mark Svensson wird von Schauspieler Friedrich Mücke verkörpert.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die weiteren Hauptdarsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rollenname Albrecht Schuch Daniel Mandelkern Alina Tomnikov Tuuli Kovero Friedrich Mücke Mark Svensson Ina Geraldine Guy Kiki Kaufmann Daniel Sträßer Felix Blaumeiser Anne Ratte-Polle Elisabeth Emmerich Denis Lyons Chris Archevald Jonathan Failla Oscar Stefano Fregni Officer Martino Kaze Uzumaki Rio Leonardo Santini Conti

Trailer: Erste Einblicke in "Funeral for a Dog"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der Serie "Funeral for a Dog" machen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer mit ersten Einblicken:

(AZ)