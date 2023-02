"Funny Woman" auf Sky: Folgen, Handlung und Besetzung

Mit "Funny Woman" lässt Sky das London der sechziger Jahre wieder auferstehen. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und den Trailer gibt es hier.

Im vergangenen Jahrzehnt gab es einen regelrechten Boom für die Stand-Up-Comedy Szene. Streaming-Anbieter wie Netflix nahmen unzählige Programme von Comedians in ihr Sortiment auf und warben damit. Mittlerweile ist der Hype zwar etwas abgeflaut, aber immer noch sind solche Shows sehr beliebt bei den Zuschauern.

Allein aus diesem Grund scheint die neue Serie "Funny Girl" schon erfolgversprechend zu sein. In ihr dreht es sich nämlich um das große Ziel, selbst auf der Comedy-Bühne zu stehen. Die Handlung spielt in den "Swinging Sixties", doch worum es genau geht, erfahren Sie hier bei uns. Außerdem informieren wir Sie über die Schauspieler, die in der Show mitspielen sowie über den Start und die Übertragung von "Funny Woman".

"Funny Woman": Start der neuen Serie im Stream bei Sky

Die neue Comedy-Serie "Funny Woman" wird seit dem 9. Februar auf Sky ausgestrahlt. Immer donnerstags laufen je zwei neue Folgen ab 20.15 Uhr. Parallel zur linearen Ausstrahlung gibt es die gesamte Staffel außerdem beim zu Sky gehörenden Streaming-Dienst WOW zu sehen. Um das Angebot schließlich abzurunden, bietet der Konzern auf Sky Q die Möglichkeit, ab diesem Zeitpunkt die Folgen der neuen Serie auch auf Abruf anzuschauen.

Wer die Show bereits ab heute, den 9. Februar in Gänze streamen möchte, benötigt dafür ein Abo bei Wow. Für den Zugang zur neuen Serien reicht das Wow-Serien-Abo für 7,99 Euro im Monat aus, wer auch noch Filme oder Sport sehen möchte, der kann eines der anderen Angebote des Streaming-Dienstes nutzen.

Das sind die Folgen von "Funny Woman"

Insgesamt stehen sechs Folgen der ersten Staffel von "Funny Woman" auf dem Programm. Alle Folgen sind seit dem Erscheinungsdatum (9. Februar) im Stream bei WOW oder Sky Q verfügbar. Im Pay-TV kommen die neuen Episoden einmal die Woche im Doppelpack bei Sky Atlantic.

9. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 1: Lichter der Großstadt

9. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 2: Jim und Barbara

16. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 3: Hydraulisches Versagen

16. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 4: Nur ein böses Wort

23. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 5: Bruchstellen

23. Februar 2023, 20.15 Uhr, Folge 6: Getrennte Wege?

"Funny Woman": Die Handlung der Comedy-Serie

Das Setting der Show ist London in den sechziger Jahren. Anstatt sich mit einem langweiligen Leben irgendwo in einer Kleinstadt abzufinden, zu heiraten und Hausfrau zu werden, will Barbara Parker mehr vom Leben. Sie hat sogar einen echten Traum, dem sie nachjagen möchte: Sie will als Comedian ganz groß rauskommen. Dafür verlässt sie kurzerhand ihr bisherigen Leben mitsamt ihrem Verlobten und zieht in die britische Hauptstadt.

Mit der Karriere klappt es allerdings nicht so schnell, wie sie es sich vorgestellt hat. Zunächst startet sie ihr neues Leben als Angestellte in einem Hutladen. Doch schnell knüpft Barbara Kontakte und startet mit Auftritten, während ihr Leben ein auf und ab der Gefühle bleibt. Da kann es durchaus passieren, dass sie sich zwischendurch auch mal mit Arbeit in einem Stripclub durchschlagen muss.

Die Besetzung von "Funny Woman": Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Der Cast der Show kann mit einigen bekannten Gesichtern aufwarten. Die beteiligten Schauspieler haben unter anderem in berühmten Filmen wie "Mord im Orient-Express" und "Die Hochzeit meines besten Freundes" mitgespielt. Es sind also nicht ausschließlich Serien-Schauspieler mit dabei, was dem Charme der Serie durchaus zu Gute kommt. Denn das Setting mit den sechziger Jahren erinnert ein wenig an ältere Spielfilme. Dieses Gefühl versucht die Serie ebenfalls zu vermitteln.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die wichtigsten Schauspieler in der Besetzung von "Funny Woman" zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Gemma Arterton Barbara Parker Tom Bateman Clive David Threlfall George Parker Rosie Cavaliero Aunty Marie Morwenna Banks Patsy Rupert Everett Brian Debenham Leo Bill Tony Alexa Davies Marjorie Asher Ali Dennis Matthew Beard Bill

"Funny Woman" - Offizieller Trailer zur neuen Serie

Von einer Serie wie "Funny Woman" macht man sich am besten selbst ein Bild. Wenn Sie also noch überlegen, ob Sie der Story um die angehende Stand-Up-Comedian Barbara eine Chance geben möchten, sehen Sie sich doch einfach den folgenden Trailer an: