Fusion Festival 2025: Tickets, Line-up, Datum und Ort

Für viele Musikfans gehört im Sommer der Festivalbesuch einfach dazu. So zieht es seit einigen Jahren stets tausende Menschen auf das Fusion-Festival. Gegründet wurde die Fusion 1997 und wird seither vom Kulturkosmos Müritz e.V. organisiert. Das besondere dabei ist der DIY Charakter. Statt kommerzieller Werbung, Sponsoren oder VIP-Bereichen herrscht dort Selbstorganisation, Solidarität und ein Gegenentwurf zur Mainstream-Festival-Kultur. Inmitten von zahlreichen detailliert gestalteten Bühnen und Dancefloors gibt es alles von Techno über Hip-Hop bis hin zu eher experimentellen Sachen aus aller Welt zu hören. Doch bei der Musik hört es nicht auf. Kunst, Workshops, Vorträge und diverse Performances finden über das Gelände verteilt statt. Diese machen das Festival zu einem Ort der Musik und des politischen Denkens. Dieses Prinzip scheint bei den Leuten anzukommen. Jedes Jahr im Sommer zieht es rund 70.000 Menschen nach Lärz, um in einen Mikrokosmos aus Musik, Theater, Kunstinstallationen und politischem Aktivismus einzutauchen und zusammen zu feiern.

Wann findet das Fusion-Festival statt? Gibt es noch Tickets? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Festival finden Sie in diesem Artikel.

Fusion Festival 2025: Tickets

So wie das Fusion-Festival an sich nicht gewöhnlich ist, gibt es auch beim Ticketverkauf eine Besonderheit. Statt die Tickets auf normalen Weg in einem Shop zu erwerben, muss man nämlich zunächst ausgelost werden. Der Grund dafür ist der, dass es jedes Jahr eine hohe Nachfrage gibt, aber natürlich nur begrenzt Platz auf dem Festivalgelände ist. So kann man sich solo oder als Gruppe bewerben und in zwei Losverfahren wird dann ermittelt, ob man dabei sein kann oder nicht. Das erste Losverfahren für die Fusion 2025 fand im Dezember 2024 statt und die zweite Runde dann im Februar 2025. Nachdem man gelost wurde, konnte man entscheiden, ob man das Ticket käuflich erwerben möchte.

Fusion 2025 - Datum: Wann findet das Festival statt?

Das Fusion-Festival ist jedes Jahr im Sommer. 2025 fand die Veranstaltung vom 25. Juni 2025 bis zum 29. Juni statt.

Wo findet das Fusion-Festival 2025 statt?

Das Fusion-Festival findet seit 1997 jährlich auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz, Mecklenburg-Vorpommern, statt. Der Flugplatz in Lärz ist auch als Müritz Airpark bekannt. Er wurde bis 1993 von der russischen Armee genutzt und 2003 vom Kulturkosmos Müritz e.V. erworben. Das Gelände umfasst zwölf ehemalige Flugzeughangars, die heute für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden.

Line-up beim Fusion Festival 2025

Wer ein Ticket für das Fusion-Festival kauft, erwirbt auch eine kleine Überraschung. Denn das Line-up des Festivals wird immer erst ein paar Tage vor dem Veranstaltungsbeginn veröffentlicht. In der Regel wird das vollständige Programm eine Woche vor dem Festivalstart veröffentlicht.​ Für aktuelle Updates und Ankündigungen können Sie einfach die offizielle Website des Festivals besuchen.